Guerra all’Iran, cosa si sta muovendo: i possibili sviluppi

Le tensioni legate al conflitto in corso tra Stati Uniti e Iran, temporaneamente congelato da una tregua in vigore dall’8 aprile e in scadenza il 21 aprile, continuano a intrecciarsi con i nodi strategici del petrolio, del controllo dello Stretto di Hormuz e del programma nucleare iraniano. In questo contesto, si è aperto uno spiraglio per un possibile nuovo round di colloqui tra Washington e Teheran, dopo lo stallo registrato nei precedenti incontri, senza tuttavia che emerga, almeno per ora, un cambiamento sostanziale delle rispettive posizioni. Secondo l’amministrazione statunitense, la fase militare del conflitto sarebbe ormai prossima alla conclusione e non vi sarebbe la necessità di una nuova tregua formale. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ribadito questa linea nelle sue più recenti dichiarazioni pubbliche, soffermandosi anche sul ruolo degli alleati internazionali, in particolare dei Paesi europei. In questo quadro, Trump ha richiamato la rilevanza strategica dello Stretto di Hormuz per l’approvvigionamento energetico globale, sottolineando come alcuni Stati alleati, tra cui l’Italia, dipendano in misura significativa dal petrolio che transita attraverso questo snodo marittimo. Proprio su questo tema si sono concentrate le critiche rivolte dal presidente americano alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Trump ha accusato l’Italia, e più in generale gli alleati della Nato, di beneficiare della protezione garantita dagli Stati Uniti senza fornire un sostegno adeguato nei momenti di crisi, richiamando al contempo l’impegno finanziario di Washington per la difesa dell’Alleanza atlantica. Le affermazioni si inseriscono in un contesto di crescente pressione diplomatica esercitata dagli Stati Uniti sui partner europei, mentre restano in corso contatti esplorativi tra Washington e Teheran per evitare una ripresa del conflitto alla scadenza della tregua prevista per il 21 aprile. Sul piano operativo, la situazione nello Stretto di Hormuz appare al momento caratterizzata da una fase di stallo. Gli Stati Uniti mantengono il controllo navale dell’area, mentre Teheran continua a minacciare ritorsioni nel caso in cui il blocco dovesse protrarsi o intensificarsi. Tra le ipotesi evocate da parte iraniana figura anche un possibile impatto sul traffico commerciale nel Mar Rosso, uno scenario che rischierebbe di compromettere ulteriormente il fragile cessate il fuoco attualmente in vigore. In questo contesto, il consigliere militare della Guida Suprema iraniana, Mojtaba Khamenei, ha avvertito che l’Iran reagirebbe duramente qualora le forze statunitensi decidessero di rafforzare la propria presenza di “sorveglianza” nello Stretto. Un elemento potenzialmente convergente tra le parti sembra essere rappresentato dal ruolo dell’Europa. Secondo indiscrezioni riportate dalla stampa statunitense, sarebbe allo studio un’iniziativa europea volta a favorire la riapertura dello Stretto di Hormuz. Su questo punto, il presidente Trump ha espresso scetticismo rispetto a un intervento non coordinato con Washington, pur affermando che il traffico marittimo nell’area starebbe progressivamente riprendendo. Nelle sue dichiarazioni, il presidente americano ha inoltre richiamato il contesto geopolitico più ampio, includendo il ruolo della Cina, che avrebbe interesse alla piena funzionalità delle rotte energetiche e commerciali che attraversano Hormuz. Parallelamente, resta irrisolto uno dei nodi centrali del confronto tra Stati Uniti e Iran: la questione dell’arricchimento dell’uranio. Washington continua a chiedere lo smantellamento degli impianti nucleari iraniani e la rimozione dal Paese delle scorte di uranio arricchito fino al 60%. Da parte iraniana, le autorità ribadiscono invece il diritto di Tehran a sviluppare un programma nucleare civile. Il ministero degli Esteri iraniano ha recentemente definito “indiscutibile” il diritto all’arricchimento dell’uranio, pur lasciando aperta la possibilità di negoziare il livello di arricchimento, e ha sottolineato che tale diritto non può essere revocato attraverso pressioni politiche o militari. Sul piano militare, gli Stati Uniti stanno nel frattempo rafforzando la propria presenza in Medio Oriente. Secondo fonti dell’amministrazione statunitense citate dal Washington Post, Washington avrebbe disposto l’invio di circa 10.000 ulteriori militari e di diverse unità navali nella regione, incluse portaerei e reparti dei Marines. Questo dispiegamento si aggiunge ai circa 50.000 soldati statunitensi già presenti nell’area e viene descritto come parte integrante della strategia dell’amministrazione Trump per aumentare la pressione sull’Iran. L’obiettivo dichiarato è ampliare le opzioni a disposizione degli Stati Uniti nel caso in cui i canali diplomatici dovessero fallire, includendo la possibilità di azioni militari di diversa natura. Nel complesso, il quadro rimane caratterizzato da un equilibrio instabile, in cui segnali di apertura al dialogo si accompagnano al rafforzamento della deterrenza militare e al permanere di profonde divergenze su dossier chiave come la sicurezza marittima e il programma nucleare iraniano. L’evoluzione della situazione nelle prossime settimane, e in particolare alla scadenza della tregua, sarà determinante per comprendere se il confronto potrà rientrare in una cornice negoziale più strutturata o se invece prevarranno nuovamente le dinamiche di escalation.