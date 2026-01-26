I provvedimenti del Consiglio dei ministri del 20 gennaio

Ratifica degli accordi di cooperazione con gli Emirati Arabi Uniti, permesso unico di soggiorno e di lavoro, tutela penale dell’ambiente, sono i tre ambiti interessati dai provvedimenti presi dal Consiglio dei ministri di martedì 20 gennaio. Nel primo caso il Cdm ha approvato un disegno di legge per la ratifica e l’esecuzione dell’accordo tra il Governo italiano e il Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel settore della difesa, sancito a Roma il 24 febbraio 2025. In sintesi, il provvedimento istituisce una linea giuridica stabile per consolidare le capacità difensive dei due Paesi, favorendo la cooperazione bilaterale da svilupparsi tramite: scambio di visite e delegazioni, partecipazione a seminari e corsi di formazione presso istituzioni militari, sviluppo di attività di addestramento ed esercitazioni congiunte. L’accordo, inoltre, punta a incentivare la collaborazione industriale e la ricerca scientifica nel settore della difesa. Per garantire l’efficacia dei contenuti dell’accordo viene istituito un Comitato congiunto per la cooperazione. In ambito di attuazione delle direttive UE, il Cdm ha approvato in via preliminare un decreto legislativo in applicazione della direttiva 2024/1233 relativa alla procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro. Il decreto semplifica l’iter amministrativo riducendo a 90 giorni il termine massimo per la conclusione della procedura di rilascio di permesso unico. Infine, in materia di tutela ambientale, viene approvato un decreto legislativo di attuazione della direttiva UE 2024/1203 che mira a rafforzare la prevenzione e il contrasto dei reati ambientali, tenendo conto anche dell’aumento dei fenomeni di degrado ambientale, perdita della biodiversità, effetti dei cambiamenti climatici. Il provvedimento modifica il Codice penale aggiornando e integrando la disciplina degli eco-delitti con specifico riguardo a determinate categorie, quali inquinamento ambientale, produzione e commercio di prodotti inquinanti.

Il comunicato del Governo