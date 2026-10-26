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IA, il MIMIT avvia una consultazione pubblica sulla filiera in Italia

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26 ottobre 2026 | 16.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dai modelli generativi alle applicazioni industriali, l’intelligenza artificiale sta ridisegnando processi produttivi e modelli di business, aprendo nuove opportunità e sfide sul fronte tecnologico e competitivo. Per cercare di capire su quali competenze e risorse possa contare l’Italia, il Ministero delle Imprese e del made in Italy in collaborazione con l’Istituto italiano di intelligenza artificiale (AI4I), ha avviato una consultazione pubblica sulla filiera nazionale dell’IA. L’iniziativa ha l’obiettivo di mappare gli operatori, le tecnologie e le infrastrutture disponibili, individuando criticità ed esigenze di sviluppo lungo la catena del valore: dall’hardware alla capacità di calcolo, dai modelli alle applicazioni. I contributi raccolti entro il 20 novembre 2026 saranno utili ad orientare le politiche industriali e a sostenere la ricerca e l’adozione dell’IA nelle imprese. La consultazione del MIMIT è rivolta a imprese, start up, centri di ricerca, provider tecnologici e associazioni.
La presentazione del progetto

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