Il cantiere della Legge di Bilancio, cosa conterrà la manovra

La definizione della prossima legge di Bilancio è entrata nella fase preparatoria e, come di consueto, sarà fortemente condizionata dalle risorse finanziarie effettivamente disponibili. In questo contesto, il dato sul deficit comunicato dall’Istat il 22 settembre ha reso più complesso il quadro di finanza pubblica. Un eventuale deficit inferiore al 3% avrebbe infatti favorito il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale prevista dalle regole europee, consentendo al Governo di beneficiare di maggiori margini di flessibilità per finanziare alcune priorità, tra cui gli impegni legati alla difesa e gli interventi connessi alla crisi energetica. Alla luce dei dati disponibili, l’Esecutivo sta valutando diverse opzioni. Una delle ipotesi considerate più probabili consiste nel ridimensionamento delle misure da inserire nella manovra, nonostante le richieste avanzate dai diversi ministeri richiedano risorse significative. Parallelamente, secondo indiscrezioni riportate dalla stampa, sarebbe allo studio anche una soluzione alternativa che prevede l’attivazione della clausola di salvaguardia accompagnata da una richiesta al Parlamento di autorizzare uno scostamento di bilancio. Tale scelta sarebbe affiancata dall’impegno a mantenere sotto controllo i conti pubblici nei mesi finali dell’anno, con l’obiettivo di presentare alla Commissione europea un percorso di riduzione del deficit nel corso del 2026 e negli anni successivi. In questo scenario, il Governo potrebbe successivamente valutare la richiesta di uscita dalla procedura d’infrazione europea. Sul tema, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha mantenuto un approccio prudente, sottolineando il lavoro in corso con la Commissione europea sulla possibile applicazione della clausola di salvaguardia. Nel frattempo stanno emergendo i principali contenuti della manovra. Tra le priorità indicate dal Ministero dell’Economia figura la riduzione della pressione fiscale sul ceto medio, con particolare attenzione all’estensione dell’aliquota Irpef del 33% ai redditi compresi tra 50.000 e 60.000 euro. Accanto a questo intervento, i partiti della maggioranza potrebbero promuovere ulteriori misure considerate strategiche sotto il profilo politico e programmatico. In particolare, la Lega ha più volte sostenuto l’opportunità di ampliare la portata della legge di Bilancio anche attraverso il ricorso a maggiori margini di spesa, ipotesi richiamata pubblicamente dal leader Matteo Salvini. Nel complesso, la definizione della manovra resta quindi legata all’evoluzione del quadro finanziario e ai margini di flessibilità che potranno essere riconosciuti nei rapporti con le istituzioni europee.