Il Consiglio dei Ministri ha approvato la Manovra 2025 da 30 miliardi

Via libera del Consiglio dei Ministri, che si è riunito il 15 ottobre a Palazzo Chigi, alla Manovra di Bilancio 2025 per 30 miliardi di euro lordi. Il Ddl Bilancio, inoltre, indica interventi con effetti pari a 35 miliardi per il 2026 e 40 miliardi per il 2027. Nel complesso, le misure si concentrano sulla riduzione della pressione fiscale, sul sostegno dei lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi e delle famiglie numerose, oltre che a incentivare la natalità. Inoltre, sono previste norme specifiche sul rinnovo dei contratti della Pubblica Amministrazione. Nel dettaglio, tra le principali misure, i sostegni alle famiglie numerose con il potenziamento delle misure sui congedi parentali, l’introduzione della “Carta per i nuovi nati” che riconosce mille euro ai neogenitori con ISEE inferiore a 40 mila euro, il rifinanziamento della “Carta dedicata a te” con ulteriori 500 milioni di euro per il 2025. In materia di riforma fiscale, si rendono strutturali gli effetti del taglio del cuneo fiscale e l’accorpamento su tre scaglioni delle aliquote Irpef già in vigore l’anno passato. Sul tema dei contratti, il Governo stanzia subito le risorse destinate a finanziare le procedure di rinnovo dei contratti del pubblico impiego, con particolare riferimento al triennio 2025-2027. In ambito di sanità, vengono incrementate le risorse per il rinnovo dei contratti per il prossimo biennio, in linea con la crescita del Pil nominale. In materia di lavoro e imprese, il Governo conferma gli incentivi all’occupazione dei giovani e delle donne specie del Mezzogiorno che saranno riconosciuti anche per rapporti di lavoro attivati nel 2026 e nel 2027. Inoltre, vengono confermate la decontribuzione per le imprese localizzate nella ZES, gli incentivi all’autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, la tassazione agevolata al 5% dei premi di produttività erogate dalle aziende ai lavoratori. Per le pensioni vengono confermate le misure previste nella Manovra 2024 e potenziate quelle destinate ai lavoratori pubblici e privati che raggiungono l’età della pensione, ma proseguono a lavorare. Il Disegno di legge di bilancio stanzia anche risorse per assicurare che, anche oltre al termine del PNRR, l’andamento della spesa per investimenti pubblici sia con coerente con i requisiti della nuova governance europea. Nello specifico, è previsto il potenziamento degli investimenti nella Difesa. Il provvedimento dovrebbe essere trasmesso al Parlamento nella giornata odierna.

