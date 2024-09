Il Decreto Salva Infrazioni in vigore, presentato alla Camera

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 16 settembre il Decreto-legge del 16/09/2024 n.131 entra in vigore introducendo misure urgenti per adeguare l’ordinamento italiano agli obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e per risolvere procedure di infrazione pendenti. Il provvedimento è stato quindi presentato alla Camera per intraprendere il suo iter a partire dall’assegnazione alle Commissioni riunite Giustizia (II) e Finanza (VI). Il Governo ha specificato che tale provvedimento intende chiudere 16 procedure di infrazione attualmente in corso, di cui ricordiamo quelle in materia di: concessioni demaniali marittime e fluviali (n.2020/4118), trattamento previdenziale dei magistrati onorari (n.2016/4081); sistema sanzionatorio con riferimento ai lavoratori stagionali di Paesi terzi (n.2023/2022); garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (n.2023/2090); aumento della dotazione organica del Ministero delle giustizia finalizzato alla riduzione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali e dei servizi di intercettazione nelle indagini penali (n.2021/4037); diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, al diritto di informare un terzo nel momento della privazione della libertà personale e al diritto per le persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (n.2023/2006).

Per approfondire: https://documenti.camera.it/leg19/pdl/pdf/leg.19.pdl.camera.2038.19PDL0106530.pdf