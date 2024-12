Il Ministro Crosetto in Libano: “Unifil è essenziale per la pace”

Il Ministro della Difesa Guido Crosetto si è recato in Libano, dapprima, per incontrare l’omologo libanese Sleem Maurice e, quindi, per visitare i militari italiani del contingente Unifil a Shama. Durante il colloquio con il Ministro della Difesa libanese, Crosetto ha sottolineato il ruolo fondamentale della missione Unifil delle Nazioni Unite per la pace e la stabilità del Libano: “Non possiamo perdere altro tempo. La missione Unifil è essenziale per la pace e la stabilità dell’area, ma è necessario rivedere le regole d’ingaggio per permettere piena e concreta libertà di agire, nel rispetto della risoluzione 1701 dell’Onu. Al tempo stesso è fondamentale sostenere finanziariamente, a livello di addestramento ed equipaggiamento le Forze Armate Libanesi”. Successivamente, Crosetto si è recato in visita ai militari del contingente italiano della missione Unifil presso il Comando Settore Ovest di Shama. Nell’incontrare il personale italiano il Ministro ha dichiarato: “La mia presenza qui è per ringraziarvi da parte del Governo e del Paese per l’eccellente lavoro che ogni giorno svolgete con coraggio, dedizione e professionalità, fedeli alla vostra missione in circostanze difficili”.

