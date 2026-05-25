circle x black
Cerca nel sito
 

Il Ministro Crosetto: “Memorandum con Israele non valido, ma non chiudiamo canali diplomatici”

25 maggio 2026 | 16.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Ministro della Difesa è intervenuto al question time in Aula alla Camera, rispondendo a diverse interrogazioni parlamentari. Sul tema del Memorandum d’intesa tra Italia e Israele, Crosetto ha dichiarato che il Governo ha già fatto chiarezza, confermando la sospensione del rinnovo automatico dell’intesa stessa. Si tratta di una scelta coerente, effettuata alla luce della situazione internazionale. La sospensione del Memorandum, tuttavia, non ha portato all’interruzione del dialogo diplomatico con Israele che, secondo il Ministro, è necessario tenere aperto per affrontare diverse situazioni. In merito all’adesione dell’Italia al programma europeo SAFE e sulle iniziative del Governo per il rispetto degli impegni presi con la NATO, il Ministro della Difesa ha chiarito che l’obiettivo del 5% del PIL per le spese militari prevede una percentuale di 1,5% destinata a infrastrutture, energia e reti strategiche, mentre il 3,5% riguarda la difesa nazionale. Si tratta di una traiettoria decennale con revisione nel 2029. L’Italia parte dal 2,09% del PIL e quindi dovrà colmare una differenza pari a 1,41% entro il 2035. Nel breve periodo si stima un incremento dello 0,5% in tre anni. In questo quadro, il SAFE è uno strumento strategico per rafforzare capacità tecnologiche e produttive europee, ritenute ancora insufficienti dal Ministro Crosetto. È stata infine evidenziata la necessità di rafforzare la difesa alla luce di uno scenario attuale sempre più articolato e complesso, in cui cambiano le minacce, gli strumenti e gli attori coinvolti. Pochi droni a basso costo sarebbero infatti in grado di colpire infrastrutture strategiche e mettere in difficoltà un intero Paese, se privo di capacità di risposta. Secondo il Ministro, investire in difesa significa investire nella sicurezza del Paese: si tratta di una necessità strategica, non di una scelta opzionale.

CTA

Il comunicato della Difesa

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Memorandum d'intesa Governo italiano Difesa nazionale Sicurezza del Paese
Vedi anche
News to go
Amministrative, urne aperte fino alle 15 poi lo spoglio
Caso Orlandi, De Priamo: "Emanuela a Londra? Una messa in scena" - Video
Tragedia alle Maldive, in Italia le salme dei sub: l'arrivo a Malpensa - Video
Cannes, conto alla rovescia per la Palma d'oro: il toto vincitori - Videonews dalla nostra inviata
Ecofin informale a Cipro, per l'Italia continua la partita della flessibilità - Le videonews dall'inviato
Terra dei Fuochi, il Papa in piazza ad Acerra: incontro con sindaci e cittadini - Video
Energia, Giorgetti: "Italia chiede spazio fiscale in linea con richieste Ue" - Video
Ultimo: "Ho ‘visto’ il concerto del 4 luglio tanto tempo fa, e si è avverato" - Video
News to go
Capri è l'isola con le case più care d'Italia
News to go
Elezioni amministrative 2026, oltre 740 comuni al voto nel weekend
Cannes, giorno 11: l’attesa per Monica Bellucci e un racconto di 'MeToo' - Videonews dall'inviata
Nato, Tajani in Svezia per la riunione dei ministri degli Esteri: sul tavolo Hormuz e Ucraina - Le videonews


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza