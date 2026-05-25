Il Ministro degli Esteri del Qatar alla Farnesina

Nel quadro dei diversi incontri istituzionali tra i Governi di Italia e Qatar, tra cui quello recente tra il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e l’Emiro Tamim bin Hamad al-Thani, il Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri, Maria Tripodi, ha incontrato lo scorso 20 maggio, alla Farnesina, il Ministro di Stato per gli Affari esteri del Qatar, Mohamed Al-Khulaifi. Al centro del colloquio la crisi in Medio Oriente e le relazioni economiche bilaterali. È stato rimarcato il lavoro congiunto dei due Paesi a sostegno della de-escalation nella regione e della riapertura di Hormuz. In ambito di scambi commerciali, inoltre, è stata discussa la possibilità di approfondire le relazioni nei settori energetico e degli investimenti, anche alla luce del livello di interscambio bilaterale, che raggiunge attualmente i 4,8 miliardi di euro.

Il comunicato della Farnesina