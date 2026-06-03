Il Ministro della Difesa Crosetto in visita ufficiale a Singapore

In occasione dello Shangri-La Dialogue, uno dei principali vertici asiatici dedicati alla Difesa, svoltosi a Singapore tra il 29 e il 31 maggio, il Ministro della Difesa Guido Crosetto ha incontrato il suo omologo, il Ministro Chan Chun Sing.

Il colloquio ha confermato la comune volontà di Italia e Singapore di intensificare la cooperazione bilaterale nel settore della Difesa, come testimonia la sottoscrizione di un Memorandum relativo agli approvvigionamenti militari. La visita del Ministro ha consentito inoltre di enfatizzare l’importanza di temi quali il rafforzamento del dialogo nei settori operativo, addestrativo, industriale e tecnologico, così come della protezione delle infrastrutture critiche sottomarine, la cui rilevanza strategica richiede un appropriato quadro normativo internazionale e adeguate capacità di sorveglianza, monitoraggio e intervento.

Nel ringraziare l’equipaggio della Nave Giovanni dalle Bande Nere della Marina Militare italiana, ormeggiata presso la base navale di Changi, il Ministro Crosetto ha inoltre ribadito l’importanza di intensificare la cooperazione e il dialogo con Paesi partner e alleati, in particolare in aree come Singapore e le principali rotte dell’Indo Pacifico, che sono strategiche per la sicurezza, il commercio e l’energia.

Durante la visita, il Ministro ha altresì incontrato il Vice Primo Ministro e Ministro della Difesa australiano Richard Marles, con cui è stata espressa convergenza di vedute sui principali scenari di sicurezza globale, tra cui l’Indo-Pacifico.

Il comunicato della Difesa/1

Il comunicato della Difesa/2