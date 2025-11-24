Il Ministro Tajani a Bruxelles per il Consiglio Affari Esteri

Ucraina, Medioriente, Sahel, Sudan, sono stati i temi discussi nella riunione del Consiglio degli Affari Esteri dell’Unione europea del 20 novembre, a cui ha preso parte il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani. Sul fronte ucraino, è stato ribadito il sostegno finanziario a Kiev, la pressione sanzionatoria sulla Russia, le azioni di contrasto alla flotta ombra e le iniziative per la ricostruzione. Su quest’ultimo punto, il Ministro Tajani ha ricordato la ricognizione in atto da parte degli enti e delle imprese attive nel settore energetico per consegnare generatori, turbine e attrezzature. Per quanto riguarda il percorso di pace e stabilità a Gaza, Tajani ha ribadito che l’Italia è disposta ad aumentare il suo contributo in termini di sostegno alla stabilizzazione della regione, oltre che di aiuti umanitari ed evacuazioni mediche. I Ministri presenti al vertice, inoltre, hanno discusso in merito alla risposta europea alla drammatica situazione in Sudan e del Rinnovato Approccio dell’UE al Sahel.