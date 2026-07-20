Il Ministro Tajani a Parigi e Bruxelles per vertici su Ucraina, Medio Oriente e difesa aerea

Il Ministro degli Affari esteri Antonio Tajani ha preso parte a una serie di incontri istituzionali, dapprima a Bruxelles per la riunione del Consiglio degli Affari esteri dell’Unione europea e successivamente a Parigi per i vertici della Coalizione dei Volenterosi per l’Ucraina e della Coalizione contro i missili balistici. A Bruxelles, il Ministro Tajani ha ribadito il pieno sostegno del Governo italiano a Kiev, evidenziando l’importanza di rafforzare il regime sanzionatorio nei confronti della Russia e di contrastare le attività della cosiddetta “flotta ombra”, utilizzata da Mosca per aggirare le restrizioni sulle esportazioni di petrolio. Circa il dossier Medio Oriente, il Ministro ha espresso il sostegno italiano al dialogo tra Stati Uniti e Iran, al ripristino della piena libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz e al rafforzamento della missione europea Aspides nel Mar Rosso, sottolineando al contempo la necessità di potenziare gli aiuti umanitari destinati alla popolazione civile di Gaza. Successivamente, a Parigi, il Ministro ha partecipato ai vertici della Coalizione dei Volenterosi per l’Ucraina e della nuova Coalizione internazionale per la difesa contro i missili balistici. I lavori si sono concentrati sul coordinamento delle iniziative di sostegno a Kiev sul piano militare, energetico e della sicurezza futura, nonché sul lancio della collaborazione internazionale volta a rafforzare le capacità di difesa aerea europee di fronte alle crescenti minacce missilistiche. Gli incontri hanno confermato la volontà dei partner europei ed euro-atlantici di consolidare il coordinamento strategico e di promuovere una maggiore integrazione nel campo della sicurezza e della difesa.

Il comunicato della Farnesina