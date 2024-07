Il Ministro Tajani al Consiglio Affari Esteri dell’UE

“Continueremo a sostenere l’importanza dell’assistenza militare a Kiev”, ha dichiarato il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani intervenuto al Consiglio degli Affari Esteri dell’Unione Europea (CAE). Proprio il tema del conflitto in Ucraina è stato al centro di una sessione dedicata dei lavori del Consiglio, presieduto dall’Alto Rappresentante Josep Borrell. Successivamente i ministri europei si sono confrontati sulla questione del Medio Oriente, con particolare riferimento al conflitto in atto nella Striscia di Gaza, sul quale il Ministro Tajani ha affermato: “Vogliamo mantenere il dialogo aperto su tutte le parti coinvolte anche per permettere la riuscita dell’iniziativa Food for Gaza realizzata dall’Italia con Israele, le autorità palestinesi, Giordania e la CRI”. Inoltre, l’esponente del Governo italiano ha proposto di discutere una revisione della strategia UE per la Siria, risalente al 2017 che andrebbe rivista in ottica più pragmatica e proattiva per percorrere la strada di una maggiore stabilità in quell’area.

