Il Ministro Tajani presiede una nuova riunione della Task Force dazi

02 marzo 2026 | 16.11
Redazione Adnkronos
In merito agli ultimi sviluppi sul commercio internazionale, a seguito della sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti d’America, che ha dichiarato l’illegittimità dei dazi reciproci, il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha convocato alla Farnesina un vertice della Task Force dazi. All’incontro hanno preso parte rappresentanti di associazioni di categoria, del Sistema Italia e delle imprese particolarmente coinvolte negli scambi commerciali con gli USA. Il Ministro ha ribadito l’impegno del Governo a garantire stabilità nei rapporti commerciali transatlantici anche alla luce di quanto contenuto nella Dichiarazione Congiunta siglata nel mese di agosto 2025. Tajani ha inoltre informato i presenti alla riunione in merito ai suoi contatti costanti con il Commissario europeo al Commercio, Sefcovic, così come sugli esiti del vertice ministeriale G7 Commercio che si è svolto a Bruxelles il 22 febbraio. Dal canto loro, i rappresentanti di imprese e associazioni hanno sollevato la questione dell’importanza della diversificazione dei mercati di sbocco, a cominciare dai Paesi del Mercosur, una dichiarazione, per altro, in linea con la strategia proposta nel Piano Nazionale per l’Export della Farnesina.

Il comunicato della Farnesina

