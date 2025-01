Il Premier incontra il Presidente della Slovacchia

Il 14 gennaio, a Palazzo Chigi, il Capo del Governo italiano ha accolto il Presidente della Repubblica di Slovacchia, Peter Pellegrini, in visita ufficiale nel nostro Paese. Al centro dell’incontro il rafforzamento dei già eccellenti rapporti bilaterali in campo economico, con particolare riferimento al settore energetico e alla cooperazione in tema di sicurezza e difesa. I due leader hanno anche avuto modo di confrontarsi sui temi caldi dello scenario geopolitico internazionale, primo fra tutti il perdurare del conflitto in Ucraina. Per approfondire: https://tinyurl.com/yuf35sas