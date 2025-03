Il premier riceve il Primo ministro svedese

“Con il Premier svedese siamo d’accordo sul fatto che la sicurezza dei cittadini e la competitività del sistema produttivo europeo rappresentano i due temi fondamentali che l’Europa deve affrontare”, così Giorgia Meloni in apertura delle dichiarazioni rilasciate alla stampa al termine dell’incontro ufficiale con il Primo Ministro svedese Ulf Kristersson. Nel corso del colloquio, avvenuto il 26 febbraio a Palazzo Chigi, i due leader hanno approfondito i temi centrali dell’agenda europea e internazionale ovvero la questione del conflitto e della costruzione della pace in Ucraina, la difesa europea ed euroatlantica, la lotta all’immigrazione clandestina, anche in vista delle prossime riunioni del Consiglio europeo. Non è mancato il momento per discutere dell’opportunità di rafforzare le reciproche relazioni nei settori di comune interesse, con particolar riferimento alla cooperazione scientifica, tecnologica e all’economia dello spazio.

