Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni incontra il Primo Ministro Narendra Modi

L’incontro tra il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Primo Ministro Narendra Modi ufficializza il rafforzamento del legame tra Roma e Nuova Delhi, ora elevato a “partenariato strategico speciale”, ossia il livello più alto mai raggiunto dalle relazioni bilaterali tra i due Paesi. Frutto di un percorso costruito negli anni, la visita in Italia del Primo Ministro Modi sancisce l’apice di uno sforzo volto a riavviare il rapporto tra Italia e India, che oggi sono “più vicine che mai”, come sottolineato dal Presidente del Consiglio. Un percorso avviato nel 2024 e che, dopo il G20 in Brasile, ha condotto alla firma del Piano d’azione congiunto 2025-2029. Oggi si apre una nuova fase, di livello più elevato, nelle relazioni bilaterali. Un livello raggiunto grazie al lavoro congiunto del mondo istituzionale e dei sistemi produttivi che dimostrano interesse crescente l’uno verso l’altro, come confermato dai tre Business Forum Italia-India tenutisi nel corso del 2025. La tappa del Primo Ministro Modi a Roma, accolto dapprima al Quirinale e poi a Palazzo Chigi, rappresenta la prima visita bilaterale in Italia. Un’occasione utile a ribadire l’obiettivo di far crescere l’interscambio commerciale a 20 miliardi di euro entro il 2029, partendo dagli attuali 14 miliardi, anche attraverso l’accordo di libero scambio sottoscritto da Unione Europea e India. Nell’esprimere soddisfazione per la “giornata storica per le nostre relazioni”, il Presidente del Consiglio si è concentrata sugli altri obiettivi comuni, tra cui la valorizzazione della complementarità dei tessuti produttivi. In particolare, l’attenzione si concentra sul rafforzamento della cooperazione in settori chiave quali difesa, aerospazio, intelligenza artificiale, semiconduttori, tecnologie pulite, space economy e manifattura avanzata. La dichiarazione d’intenti sottoscritta al termine del bilaterale ha toccato sette settori, tra cui quello della difesa, dove si conferma la volontà di cooperare per promuovere progetti comuni, inclusi elicotteri, piattaforme navali e armamenti marini. Italia e India condividono la stessa visione anche su grandi sfide globali, quali la stabilità internazionale, la sicurezza economica, la resilienza delle catene di valore, lo sviluppo inclusivo e la promozione della pace. Dalla volontà di avvicinare ulteriormente i due popoli, inoltre, è nata la decisione di lanciare per il 2027 l’Anno della Cultura e del Turismo Italia-India. Infine, merita particolare rilievo il pranzo di lavoro che ha fatto seguito all’incontro bilaterale, momento significativo di confronto tra i vertici dei principali gruppi industriali italiani e indiani. All’evento hanno preso parte, tra gli altri, gli amministratori delegati di Fincantieri, Pierroberto Folgiero, e di Leonardo, Lorenzo Mariani, a testimonianza del livello strategico e dell’importanza dell’iniziativa.

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