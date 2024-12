Il Presidente del Consiglio Meloni al Rome MED Dialogues

Il Premier Meloni ha preso parte alla X edizione dei Rome MED Dialogues, la conferenza annuale sulla situazione geopolitica nel Mediterraneo organizzata da Farnesina e Ispi. All’evento hanno preso parte esponenti di alto livello di istituzioni e organizzazioni internazionali di tutta l’area del Mediterraneo allargato. “Il Mediterraneo è la nostra casa, quindi è naturale occuparsene al fine di valorizzare la posizione geopolitica, geostrategica e geoeconomica dell’Italia. Non è qualcosa di solamente politico, ma nasce dalla nostra posizione geografica che nel tempo ha contribuito a definire la nostra cultura e a far crescere la nostra civiltà. Posizione che fa dell’Italia una sorta di ponte tra Mediterraneo e Centro-Nord Europa, ma anche verso l’Africa e il Medioriente”, ha dichiarato in apertura del suo intervento il Capo del Governo. Sull’importanza strategica del Mediterraneo ha poi aggiunto: “Oggi che il Mediterraneo ha riacquisito la sua centralità, possiamo cogliere una grande opportunità, non solo di approfondire le sfide che caratterizzano questo tempo, ma anche di fare un importante passo in avanti, passando a una nuova definizione di Mediterraneo globale e non più soltanto Mediterraneo allargato”.

Link al video intervento: https://www.youtube.com/watch?v=MZ1kjdSdntk