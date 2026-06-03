Il Presidente Sánchez incontra a Roma una delegazione di aziende italiane

Il Presidente del Governo spagnolo, Pedro Sánchez, accompagnato da una nutrita delegazione di rappresentanti del mondo imprenditoriale, ha incontrato a Roma, lo scorso 26 maggio, un gruppo di aziende italiane, tra cui il vertice di Fincantieri e di Leonardo. Obiettivo principale è stato il rafforzamento della cooperazione industriale tra Spagna e Italia in settori chiave per il futuro dell'Europa.

Nel ricordare l’importanza di “stringere nuove alleanze nei settori strategici per contribuire a un’Europa più competitiva”, il Presidente Sánchez ha evidenziato la rilevanza dei progetti congiunti sviluppati da Italia e Spagna, espressione di un lavoro di squadra i cui risultati costituiscono per l’Europa un modello in termini di ambizione industriale, leadership tecnologica e visione strategica.

Una testimonianza concreta della cooperazione industriale tra i due Paesi è rappresentata dalla firma, avvenuta lo scorso febbraio, di un Memorandum of Understanding tra Fincantieri e Navantia per la costituzione di una Joint Venture incaricata di gestire il programma European Patrol Corvette. Oltre a Navantia, hanno partecipato all’incontro anche Indra e Sapa Placencia, oltre ad aziende spagnole operanti nel settore delle infrastrutture e dei trasporti, come Sacyr, Renfe e Abertis, e nel settore tecnologico, come Multiverse e Livelum. Per quanto riguarda l'Italia, oltre alle già citate Leonardo e Fincantieri, hanno preso parte ai lavori anche Webuild, Ferrovie dello Stato, Mundys ed Evja.