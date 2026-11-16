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Il Senato approva definitivamente il Decreto Carburanti e fisco

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16 novembre 2026 | 16.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L’Aula del Senato ha approvato in via definitiva il Dl 162/2026, provvedimento che introduce una serie di misure di carattere economico e fiscale finalizzate a sostenere famiglie e imprese, anche in relazione all’aumento dei costi dei carburanti. Tra le principali novità in materia fiscale figura l’esenzione dal pagamento del bollo auto per il 2027 per le autovetture con potenza fino a 80 kW. Sul fronte dei carburanti, il decreto è intervenuto sulla riduzione delle accise applicate al gasolio utilizzato come carburante per autotrazione: lo sconto, inizialmente fissato in 10 centesimi al litro e successivamente ridotto a 5 centesimi, è rimasto in vigore fino al 5 ottobre. Nel corso dell’iter del provvedimento sono state inoltre riviste alcune disposizioni destinate a specifici comparti produttivi. In particolare, alcune delle misure inizialmente previste a sostegno dei settori dell’autotrasporto, dell’agricoltura e della pesca sono state sostituite da nuovi interventi successivamente introdotti con il Dl 193/2026, nell’ambito di una rimodulazione degli strumenti di sostegno rivolti alle categorie maggiormente esposte all’andamento dei prezzi energetici e dei carburanti. Il decreto contiene, infine, una disposizione relativa alle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, prevedendo uno stanziamento di 150 milioni di euro in favore della Fondazione Milano-Cortina 2026, destinato a supportare le esigenze connesse all’organizzazione dell’evento.
La scheda del provvedimento

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