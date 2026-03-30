Il Senato approva la cessione gratuita della nave Garibaldi

La Commissione Affari esteri e difesa del Senato ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Ministero della Difesa relativo alla cessione a titolo gratuito della nave Garibaldi alla Marina Militare dell’Indonesia (Atto n. 383). La portaerei, entrata in servizio nel 1985 e impiegata in numerose operazioni internazionali, è stata collocata in posizione di riserva il 31 dicembre 2024 a causa della sua obsolescenza tecnica e operativa. Durante l’esame del provvedimento si è discusso a lungo dell’opportunità di trasferire la nave gratuitamente, soprattutto dopo l’audizione del Direttore Generale degli Armamenti, Ammiraglio Giacinto Ottaviani. Nel corso della sua audizione, l’Ammiraglio ha infatti ricordato i rapporti già consolidati tra i due Paesi e ha citato diversi esempi di cooperazione industriale nel settore della difesa. Tra questi, Ottaviani ha citato anche Fincantieri, che ha venduto all’Indonesia due pattugliatori polivalenti d’altura, consegnati nel secondo semestre del 2025. La cessione gratuita è stata ritenuta l’opzione economicamente più sostenibile, considerato che il solo mantenimento della Garibaldi comporterebbe un costo annuo stimato di 5 milioni di euro, mentre la demolizione richiederebbe circa due anni e un investimento di 18,7 milioni.

Nel parere approvato, la Commissione sottolinea anche il valore strategico della cessione verso un Paese come l’Indonesia, potenza militare dell’Indo‑Pacifico e partner con cui l’Italia sta intensificando la cooperazione sia in ambito bilaterale sia nei contesti multilaterali. Infine, intervenendo a nome del Governo, il Sottosegretario alla Difesa Perego di Cremnago ha ribadito che il Governo ha fornito nel corso delle audizioni tutti gli elementi utili a chiarire il percorso di cessione, collegato alla crescente collaborazione militare e commerciale tra Italia e Indonesia.

Il video dell’audizione dell’Amm. Ottaviani