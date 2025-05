Il Sottosegretario Tripodi inaugura il Business forum Italia-Arabia Saudita

“Le relazioni tra Italia e Arabia Saudita sono eccellenti e in costante crescita, con un notevole potenziale di ulteriore rafforzamento in termini di investimenti e scambi commerciali”, così il Sottosegretario di Stato agli Affari esteri, Maria Tripodi, durante il suo intervento di inaugurazione del Saudi Italian Business Forum, organizzato a Milano da Assolombarda e dalla Federazione delle camere di commercio saudite. Il Sottosegretario ha anche sottolineato l’impegno del Governo italiano, in primis del Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, nel sostegno delle nostre imprese a favore dell’internazionalizzazione e della diversificazione dei mercati. Un impegno che si traduce nell’innovativo Piano per l’export in cui proprio l’Arabia Saudita ha un ruolo di primo piano, anche considerando che nel 2024 le nostre esportazioni verso quel Paese hanno superato un valore complessivo di 6 miliardi di euro, con un incremento di quasi il 28% rispetto al 2023. La crescita dei rapporti e degli scambi tra Italia e Arabia Saudita si svilupperà in particolare “nell’esplorazione di possibili nuove comuni partnership in settori strategici, quali grandi infrastrutture, energia, difesa, nuove tecnologie, progetti di respiro transcontinentale anche nell’ambito della Saudi Vision 2030 a cui l’Italia vuole dare il suo contributo”, ha concluso il Sottosegretario Tripodi.

