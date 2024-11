Il Viceministro degli Esteri Cirielli ha partecipato alla Cop29

Il Viceministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale Edmondo Cirielli ha preso parte ai lavori della Cop29 che si è svolta dall’11 al 22 novembre a Baku, in Azerbaigian. In particolare, Cirielli ha partecipato a una serie di eventi chiave inseriti nel programma della Conferenza delle Parti delle Nazioni Unite sui Cambiamenti climatici, per sostenere l’impegno dell’Italia nella lotta al cambiamento climatico e per la promozione dello sviluppo sostenibile a livello globale. Tra l’altro, il Viceministro ha aperto l’evento “Piano Mattei per l’Africa: finanza climatica per partnership e investimenti verdi”, organizzato presso il Padiglione Italia dal Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale in cooperazione con Cassa Depositi e Prestiti. Nel suo intervento introduttivo dell’evento, Cirielli ha sottolineato come il Piano Mattei metta al centro l’Africa attraverso strumenti attivati dall’Italia per azioni concrete sul territorio. Inoltre, ha citato il ruolo della cooperazione internazionale del MAECI e del Fondo italiano per il Clima, rimarcando la volontà del Governo di ampliare l’impatto di tali iniziative, anche attraverso la collaborazione con partner internazionali quali l’Unione europea, la Banca Mondiale e la Banca Africana di Sviluppo. La partecipazione del Viceministro Cirielli sottolinea una volta di più l’impegno dell’Italia in ambito climatico, promuovendo un modello di cooperazione internazionale fondato su sostenibilità, resilienza e dialogo aperto tra Governi, organizzazioni e comunità locali.

