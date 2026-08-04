circle x black
Cerca nel sito
 
Ilaria Floris

Ilaria Floris

Redattore Spettacoli

Laureata con lode in Giurisprudenza presso l’Università di Cagliari, diventa avvocato nel 2003 e giornalista professionista nel 2004. Dal 2001 lavora per Adnkronos. Inviata, conduttrice e videoreporter, ha seguito alcuni dei principali eventi italiani e internazionali, tra cui la Mostra del Cinema di Venezia, Miss Italia, il Taormina Film Festival. Da 16 anni è inviata al Festival di Sanremo.

Realizza servizi, reportage e interviste per Adnkronos: nel corso degli anni è stata inviata a New York, Gerusalemme, Londra, Parigi, Berlino e altre città. Tra i suoi interessi anche politica, cronaca e sport: ha condotto format in diretta per i Mondiali di calcio e talk politici dedicati alle elezioni italiane, intervistando i principali candidati.

Ha firmato numerose interviste sia per l'agenzia che in vodcast, podcast e produzioni multimediali dedicate all’attualità e allo spettacolo.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Giornalismo Avvocato Festival di Sanremo Mostra del Cinema di Venezia
Vedi anche
Etna, nuova bocca eruttiva nella Valle del Bove: le immagini
Mercati volatili, frena il petrolio e si rafforza ancora l'oro - Video
Salvini: "Report avanti senza Ranucci? Sì, serve una pausa" - Video
A Roma 88enne sventa truffa del finto carabiniere, le immagini dell'arresto - Video
Margot Sikabonyi: "Derisa per le rughe? Io ne sono fiera, raccontano la mia storia" - Video
News to go
Caldo estremo sull'Italia fino a Ferragosto
Caso Ranucci, Lavitola lascia caserma carabinieri e viene condotto in carcere - Video
Delfini a pochi metri dalla riva in Romagna tra acrobazie e giochi d'acqua - Video
Mini riforma del bollo auto, le novità
Del Vecchio trova un accordo con Sara Soldati su affidamento figlia: "E' il meglio per la bambina"
Mercati cauti nella settimana di Ferragosto, petrolio in rialzo - Video
Attentato a Ranucci, Lavitola lascia la sua abitazione accompagnato dai carabinieri - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

Notizie
di Ilaria Floris
articoli
in Evidenza