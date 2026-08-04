Ilaria Floris

Laureata con lode in Giurisprudenza presso l’Università di Cagliari, diventa avvocato nel 2003 e giornalista professionista nel 2004. Dal 2001 lavora per Adnkronos. Inviata, conduttrice e videoreporter, ha seguito alcuni dei principali eventi italiani e internazionali, tra cui la Mostra del Cinema di Venezia, Miss Italia, il Taormina Film Festival. Da 16 anni è inviata al Festival di Sanremo.

Realizza servizi, reportage e interviste per Adnkronos: nel corso degli anni è stata inviata a New York, Gerusalemme, Londra, Parigi, Berlino e altre città. Tra i suoi interessi anche politica, cronaca e sport: ha condotto format in diretta per i Mondiali di calcio e talk politici dedicati alle elezioni italiane, intervistando i principali candidati.