Il debutto il 27 settembre dal Colosseo, con un evento televisivo dedicato a Cesare e alla storia di Roma che sarà tradotto e distribuito in tutto il mondo

Saranno il volto e la voce di Alberto Angela a raccontare l'Italia al mondo. Parte da Roma, e dal suo simbolo più iconico, il Colosseo, 'L'Italia nel Mondo', il nuovo progetto con cui il Governo punta a trasformare il patrimonio culturale italiano in un grande racconto internazionale, facendo della cultura uno dei principali strumenti di promozione turistica del Paese. Dalla Conferenza delle Direttrici e dei Direttori degli Istituti Italiani di Cultura, in corso a Verona, il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi ha lanciato 'L'Italia nel Mondo', un progetto innovativo di internazionalizzazione dei programmi di narrazione culturale dedicati all'Italia da Alberto Angela. L'iniziativa nasce su impulso del Ministero del Turismo, con la partecipazione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del Ministero della Cultura e della Rai.

Il debutto è fissato per il prossimo 27 settembre, quando Alberto Angela racconterà Cesare e la storia di Roma dal Colosseo. A quanto apprende l'Adnkronos, l'evento televisivo sarà distribuito a livello internazionale, in collaborazione con gli Istituti Italiani di Cultura all'estero, attraverso versioni realizzate in tutte le lingue del mondo e personalizzate Paese per Paese.

La data non è casuale: coincide con la Giornata Mondiale del Turismo (World Tourism Day), istituita dall'Organizzazione Mondiale del Turismo dell'Onu. In Italia l'edizione 2026 sarà dedicata al turismo culturale, che, come certificato da Isnart – Istituto Nazionale Ricerche Turistiche, è diventato la prima motivazione di viaggio per i turisti, italiani e internazionali, passando in appena dieci anni dal settimo al primo posto.

Con 'L'Italia nel Mondo', il racconto del patrimonio culturale italiano diventa così uno strumento di diplomazia culturale e di promozione turistica, destinato a raggiungere il pubblico internazionale in ogni parte del mondo attraverso il linguaggio universale della storia, dell'arte e dell'identità italiana.