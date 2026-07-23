circle x black
Cerca nel sito
 

Cattelan non sarà a 'Ballando con le Stelle', la smentita arriva via social

Il conduttore improvvisa un balletto e scrive "Ballando con le fake news"

Alessandro Cattelan - Instagram
Alessandro Cattelan - Instagram
23 luglio 2026 | 16.08
Ilaria Floris
LETTURA: 1 minuti

"Ballando con le fake news". Usa l'ironia, com'è nel suo stile, Alessandro Cattelan, che sui social smentisce così le voci su una sua presunta presenza come concorrente nella prossima edizione di 'Ballando Con Le Stelle'.

Il conduttore pubblica un video nelle storie di Instagram, improvvisando un balletto sulle note di 'The Time Of My Life' e scrivendo in sovrimpressione 'Ballando con le fake news'. Una chiara allusione alle indiscrezioni circolate nei giorni scorsi, che ora si rivelano dunque rumors senza fondamento.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Ballando con le Stelle Alessandro Cattelan
Vedi anche
Quattro beluga cambiano 'casa', il viaggio in camion e aereo dei cetacei bianchi - Video
India, un leopardo irrompe in un negozio di liquori e aggredisce il cassiere - Video
Caldo, Italia respira: scendono i bollini rossi - Video
Ilaria Salis, Gasparri: "Sinistra predica diritti ma li ignora" - Video
Enzo Iacchetti: "Mai augurato la morte a Schillaci, solo una gag"
News to go
Enti locali, c'è l'accordo per il rinnovo del contratto di lavoro
Giffoni, Allevi ai ragazzi: "Rivendicate il diritto alla fragilità"
News to go
In Francia stop ai social per i minori di 15 anni
Violenta tromba d'aria nel veneziano, lettini e ombrelloni distrutti sulla spiaggia di Chioggia - Video
Vladimir Luxuria attacca Heather Parisi e Arcigay: "Non sarò al Molise Pride, no a politiche da struzzo" - Video
Gualtieri e l'iniziativa contro il caldo a Roma: "Cinema gratis in 11 sale" - Video
Incendio distrugge azienda agricola in Puglia, la disperazione dell'agricoltore - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza