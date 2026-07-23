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Ascolti tv, Canale 5 con 'Temptation Island' vince il prime time e vola al 31,6% di share

È il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia a vincere la sfida della prima serata televisiva di ieri mercoledì 22 luglio

Temptation Island - Canale 5
Temptation Island - Canale 5
23 luglio 2026 | 12.08
Ilaria Floris
LETTURA: 1 minuti

E' Canale5 con 'Temptation Island' a vincere la sfida della prima serata televisiva di ieri, mercoledì 22 luglio 2026. Il reality delle coppie ha ottenuto un ascolto medio di 3.739.000 spettatori, totalizzando uno share del 31,6%. Per Rai1, con 'Il diritto di contare', secondo posto con distacco: 1.648.000 spettatori pari al 12.7% di share. Italia1, con 'Chicago P.D.', ha interessato 847.000 spettatori con il 6.2%, mentre Rai3, che ieri proponeva 'Un Giorno in Pretura', è stato la scelta di 714.000 spettatori (per uno share al 5%).

Su Rete4, 'Il corriere – The Mule' ha tenuto davanti allo schermo 531.000 spettatori (per uno share al 3,9%, mentre Rai2 con 'Boston Blue' ha ottenuto un ascolto medio di 520.000 spettatori pari al 3,8%. La7, con la replica di 'La Giusta Distanza', ha ottenuto la preferenza di 439.000 spettatori e il 3% share.

Sul fronte access prime time, la vittoria è di Canale5 che con 'La Ruota della Fortuna' ha ottenuto 4.381.000 spettatori e il 28,2% di share. Rai1, con 'L’Eredità Summer', è stato la scelta di 2.663.000 spettatori pari al 17,2%.

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