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Ascolti tv, 'Tim Summer Hits' su Rai1 vince prime time: share al 18.6%

. Lo show ha ottenuto un ascolto medio di oltre due milioni di spettatori

Carlo Conti e Andrea Delogu - Ipa/Fotogramma
Carlo Conti e Andrea Delogu - Ipa/Fotogramma
22 luglio 2026 | 12.24
Ilaria Floris
LETTURA: 1 minuti

E' Rai1 con 'Tim Summer Hits' a vincere la sfida della prima serata di ieri, martedì 21 luglio 2026. Lo show ha ottenuto un ascolto medio di 2.015.000 spettatori, pari al 18.6% di share. Canale5, con 'Delibal – Dolce veleno', è stato la scelta di 1.397.000 spettatori, con uno share del 12.4%. La7, con il suo 'In Onda Prima Serata', ha tenuto davanti allo schermo 951.000 spettatori, totalizzando il 6.7%, mentre Italia1, con 'Safe House – Non fidarti di nessuno' ha interessato 879.000 spettatori con il 6.4% di share.

Rete4, con 'Poveri ma ricchi' ha totalizzato un ascolto medio di 647.000 spettatori con share al 4.9%), mentre Rai2, che ieri trasmetteva 'Storie al Bivio di Sera', ha interessato 336.000 spettatori pari al 3.5%. Rai3, che ieri proponeva 'L’Italia che Guarda', è stato visto da 319.000 spettatori, con uno share del 2.3%.

Sul fronte dell'access prime time, Canale5 con 'La Ruota della Fortuna' ha ottenuto un ascolto medio di 4.209.000 spettatori, per uno share del 26.7%. Rai1, con 'L’Eredità Summer', è stato la scelta di 2.672.000 spettatori per uno share del 17%.

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ascolti tv ascolti tv ieri ascolti tv tim summer hits
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