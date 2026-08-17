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Addio a Rossella Diaco, storica voce di Rai Isoradio﻿

Il cordoglio dell'azienda: "Professionista con grande passione per il suo lavoro"

Addio a Rossella Diaco, storica voce di Rai Isoradio﻿
17 agosto 2026 | 14.55
Ilaria Floris
LETTURA: 1 minuti

"Rai Isoradio perde la voce brillante di Rossella Diaco, 65 anni, deceduta questa mattina dopo una breve malattia. Programmista multimediale in organico da oltre quindici anni a Isoradio, precedentemente al CIS e a Rai International, è stata una professionista che si è sempre dedicata con passione al suo lavoro nei canali di pubblica utilità. Anche negli ultimi mesi di malattia ha saputo essere la donna forte, coraggiosa e determinata che negli anni i suoi colleghi hanno conosciuto". Così la Rai in una nota. "Alla sua famiglia, in particolare alla figlia Federica, le più sentite condoglianze e la vicinanza di tutta l’Azienda".

"Con immenso dolore, annuncio la scomparsa della mia mamma ..ha lottato fino all'ultimo e stamattina ci ha lasciato... - si legge sulla pagina Fb di Rossella Diaco - per chi volesse darle l'ultimo saluto i funerali saranno mercoledì mattina alle 10:30 presso la cattedrale sacri cuori di Gesù e Maria, zona la storta accanto alla St.George. Grazie a tutti per l'affetto".

Nell'ultimo post sul suo profilo personale, del 27 luglio, Rossella Diaco aveva parlato dell'aggravarsi delle sue condizioni di salute: "Buon pomeriggio amici e tanto che non scrivo il tutto dovuto al mio stato di salute non mi permette di fare molto sono in ospedale per chi non avesse capito ho quel brutto mostro il tumore ..terapie andate male forze che diminuiscono". "La mia vita mi manca il vostro affetto si sente sempre lo sento anche se non scrivo".

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