Mentre impazza il 'toto-erede' di 'Chi l'ha visto?' e la Rai si profonde nella difficile ricerca di un degno successore, il popolo dei fedelissimi del programma sembra aver già scelto il suo candidato preferito per la prossima stagione: è Federica Sciarelli. Non un nuovo volto, dunque, ma la stessa giornalista che per ventidue anni ha guidato il programma di Rai3. Dopo l'annuncio dell'addio, su Facebook e le altre piattaforme sono comparsi innumerevoli appelli, ringraziamenti e inviti a cambiare idea. "Ripensaci Fede", "Resta con noi", "Non esiste Chi l'ha visto? senza di te", sono le frasi che ricorrono con maggiore frequenza. I 'Chilhavisters' non sembrano superare il 'trauma' della separazione e, invece di salutare la conduttrice, invocano via social un ripensamento. Sotto il video con cui Federica Sciarelli ha ringraziato il pubblico al termine della sua ultima stagione alla guida di 'Chi l'ha visto?, i commenti social sono quasi tutti dedicati alla stessa conduttrice. E su nessuno dei papabili di cui si è vociferato finora si concentra per ora un'attenzione simile. Non sembra esserci un preferito, se non la Sciarelli stessa. Sono pochissimi i commenti che accolgono con favore l'ipotesi di altri conduttori, e riguardano principalmente soluzioni interne al programma stesso: qualcuno sostiene la candidatura dell'inviata Veronica Briganti, qualche altro accetterebbe al timone del format il volto della storica inviata Chiara Cazzaniga.

Ma in generale, i telespettatori non sembrano affatto pronti ad accettare l'idea di un futuro senza il volto che per ventidue anni ha incarnato il programma di Rai3. C'è chi non usa mezzi termini: "Per me 'Chi l'ha visto' finisce qui. Non esiste 'Chi l'ha visto' senza Federica", scrive un'affezionata spettatrice, raccontando di averla seguita "dai 18 ai 40 anni". Un altro fan sintetizza il sentimento collettivo con poche parole: "Si chiude un'era". Ma è soprattutto l'invito a ripensarci a emergere con forza. "Fede, non puoi farci questo. Tu sei 'Chi l'ha visto?' Ripensaci!", implora un utente. Un altro scandisce con tono 'ecclesiale': "Resta con noi". E ancora: "Rimani, ti prego. Non riusciremo a vederlo senza di te". Il tema che ricorre più spesso è quello dell'insostituibilità. "Per me Chi l'ha visto sarai sempre tu", scrive qualcuno. "Con te si chiude l'intero programma. Sei il suo spirito", osserva un altro telespettatore. C'è chi parla di una "grande professionista, seria e preparata", chi la definisce "una persona per bene", chi ne elogia "garbo, equilibrio e umanità".

Il legame del pubblico con la Sciarelli emerge con emozione anche nei messaggi più brevi. "Piango dal giorno dell'addio", confessa una fan. "Non riesco a non piangere", scrive una spettatrice. E c'è chi lancia un monito alla Rai: "Prima di affidare il programma a presentatrici allo sbaraglio, mettetevi una mano sulla coscienza". E ancora: "Spero che chi verrà dopo riesca a metterci il cuore oltre alla professionalità". In attesa che la Rai sciolga il nodo arduo della successione, sul web i 'Chilhavister' si sentono orfani.