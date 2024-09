1664 e André Saraiva presentano una nuova collaborazione e un tour mondiale

ROMA, 13 settembre 2024 /PRNewswire/ -- Il rinomato brand francese 1664 è entusiasta di annunciare una nuova collaborazione con l'artista di fama mondiale André Saraiva, noto anche come Mr. A.

Per la collaborazione con André, 1664 ha deciso di attuare un "takeover creativo" delle etichette e delle confezioni delle sue birre. Sulle bottiglie e sul merchandising del brand appariranno decorazioni in stile graffiti di André, come se fossero dipinte direttamente con lo spray. La collaborazione è concepita come un "tour mondiale" che porta lo stile unico di André nei mercati principali di 1664. La partnership "1664 x André" si pone l'obiettivo di diventare un'esaltazione globale dell'industria creativa e degli spiriti liberi.

L'artista e imprenditore franco-svedese André Saraiva ha conquistato il mondo con il suo personaggio iconico, Mr. A. Noto per il suo allegro viso rotondo, l'ampio sorriso e l'occhio ammiccante, spesso colorato di un rosa vibrante, questo personaggio è diventato un riferimento nei paesaggi urbani di tutto il mondo. L'innovazione di Saraiva, "Love Graffiti", mette ulteriormente in risalto la sua creatività. La sua idea è proporre graffiti personalizzati: è possibile chiedergli di realizzare un murales con il nome di una persona amata, all'indirizzo desiderato, usando i suoi caratteristici colori pop.

Invece di passare dalla street art alle mostre nelle gallerie, André ha scelto di portare la sua visione artistica nella vita notturna delle città. Ha decorato numerosi club e locali notturni in metropoli come Parigi, New York e Tokyo, creando in questi spazi un senso di utopica cordialità ed energia vibrante. I suoi contributi artistici hanno influenzato significativamente l'atmosfera e la cultura della vita notturna in queste aree metropolitane e l'artista è diventato sinonimo di arte, moda, stile e divertimento, il tutto unito da un unico filo conduttore: una buona dose di spirito libero.

Per celebrare la collaborazione, è stata lanciata un'edizione speciale limitata della birra della cantina "Blanc de Blanc", disegnata da André Saraiva. La collaborazione ha preso il via ad agosto in occasione della Settimana della Moda di Copenaghen, quando si sono aperte le porte di un pop up store 1664, ispirato ai piccoli e affascinanti chioschi tipici del paesaggio urbano di Copenaghen. Qui, gli appassionati di moda e i visitatori provenienti da tutto il mondo hanno potuto sperimentare una deliziosa miscela di hygge danese e una selezione curata di prodotti tipici da chiosco, acquistare il merchandising 1664 x André e, naturalmente, birre fresche.

In collaborazione con la Settimana della moda di Copenhagen, 1664 ha creato un forte legame con la scena culturale e della moda danese, tipicamente dinamica e democratica. Il chiosco è diventato uno spazio comunitario dove gli ospiti hanno potuto sperimentare lo spirito giocoso del marchio e assistere a nuove interpretazioni della sua identità stilistica.

Inoltre, André ha creato un incredibile murale nel centro di Copenaghen, che riflette il colore, la sensibilità e lo stile di André x 1664.

1664:

1664 è un marchio di birra parigino: iconico, rinomato per il sapore eccezionale, amato per la qualità premium e ammirato per il ricco patrimonio. Il marchio si spinge dove gli altri produttori di birra non osano, affascinando i consumatori con collaborazioni culturali uniche nel proprio genere che celebrano l'individualità e l'audacia nella moda e nelle arti.

