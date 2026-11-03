7° Global Installer Summit di Huawei: insieme ai migliori installatori per costruire un nuovo ecosistema energetico domestico e un futuro più verde

DONGGUAN, Cina, 3 novembre 2026 /PRNewswire/ -- Dal 21 al 23 ottobre 2026, il 7° Global Installer Summit di Huawei ha riunito oltre 1.000 partner e installatori provenienti da 54 Paesi e regioni per confrontarsi su strategie, nuovi prodotti e soluzioni, tendenze del settore e modelli di business, esplorando il futuro dell'ecosistema dell'energia verde.

Durante il summit, Huawei Digital Power ha presentato la propria strategia globale dedicata agli installatori e ha svelato un nuovo prodotto innovativo, ribadendo il proprio impegno nella generazione di energia a basse emissioni di carbonio, nell'elettrificazione della mobilità e nello sviluppo di un'intelligenza sempre più diffusa. Huawei promuove lo sviluppo delle energie rinnovabili attraverso tecnologie grid-forming e intelligenza artificiale, contribuisce a rendere la mobilità più sicura grazie alla completa elettrificazione e punta a massimizzare il numero di token elaborati per ogni watt di potenza impiegato.

Dopo aver già supportato oltre 4,3 milioni di proprietari di abitazioni in tutto il mondo, l'azienda sta semplificando l'intero percorso dell'installatore, dalle installazioni più rapide fino a un'assistenza affidabile, grazie a servizi dedicati che si fanno carico delle complessità tecniche. Il fulcro dell'evento è stato il lancio di LUTERRA™ S2, il primo sistema all-in-one Full-SiC del settore. Progettato per offrire la massima efficienza e semplicità di utilizzo, il sistema integra comunicazioni completamente wireless, un unico SKU per ridurre i costi logistici e di gestione delle scorte, un tempo di installazione inferiore a 10 minuti, una capacità utilizzabile superiore del 10% e una produzione energetica complessiva nell'arco del ciclo di vita superiore del 43%. Da installazioni più rapide a un'assistenza affidabile, fino a nuove opportunità di servizio, Huawei si fa carico della complessità tecnica, consentendo agli installatori di offrire un servizio migliore ai clienti e di costruire un'attività solida e duratura.

Tra i momenti di maggiore rilievo del summit, Huawei FusionSolar ha organizzato la sua prima gara mondiale di installazione, che ha visto la partecipazione di 48 squadre provenienti da 36 Paesi. I concorrenti hanno potuto sperimentare direttamente l'elevata efficienza di installazione di LUTERRA S2. La squadra spagnola vincitrice ha completato l'installazione nell'eccezionale tempo di 2 minuti e 32 secondi, ricevendo ampi consensi per la rapidità di montaggio del sistema.

Sei rappresentanti di installatori provenienti da diverse parti del mondo hanno condiviso durante il summit le proprie esperienze di successo:

Più che un semplice evento di settore, il summit rappresenta un punto d'incontro strategico per i partner installatori di tutto il mondo, che possono condividere una visione comune e definire insieme il percorso verso uno sviluppo sostenibile. Guardando al futuro, Huawei continuerà a collaborare con gli installatori, facendo leva sull'innovazione tecnologica e sulla costruzione congiunta dell'ecosistema, per contribuire ad accelerare la transizione verde a livello globale.

LUTERRA S2 sarà lanciato in Europa nel mese di novembre e nella regione Asia-Pacifico nel mese di dicembre. Seguiranno ulteriori aggiornamenti.

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