70mai lancia la Serie A900, guidata dall'ammiraglia A900 Ultra

HONG KONG, 21 settembre 2026 /PRNewswire/ -- 70mai, azienda globale di elettronica intelligente per auto specializzata in dash cam, annuncia oggi il lancio della Serie A900, con l'ammiraglia 70mai Dash Cam 4K A900 Ultra e la 70mai Dash Cam 4K A900. Combinando la registrazione a doppio canale in Vera 4K, tecnologie avanzate per l'imaging e connettività 4G, l'A900 Ultra offre ai conducenti immagini più nitide e maggiore tranquillità in ogni viaggio.

Registrazione HDR a doppio canale in Vera 4K per immagini cristalline

Avere riprese chiare e dettagliate è fondamentale quando ogni singolo fotogramma conta. Dotata di due sensori Sony STARVIS 2 IMX678, l' A900 Ultra registra immagini in Vera 4K sia dalla telecamera anteriore che da quella posteriore, catturando con maggiore nitidezza dettagli come targhe e segnali stradali. La tecnologia Smart HDR bilancia le aree chiare e scure in condizioni di luce variabili, consentendo di regolare tonalità e contrasto in base alle proprie preferenze. La telecamera posteriore utilizza la trasmissione digitale LVDS per offrire immagini 4K senza perdita con una latenza ultra-ridotta di soli 20 ms, mantenendo sincronizzate le registrazioni anteriore e posteriore.

Tecnologie avanzate per immagini più nitide in ogni condizione di luce

Le condizioni di illuminazione possono cambiare rapidamente, soprattutto quando si entra in una galleria o si passa all'ombra di un edificio alto. Grazie a tre tecnologie avanzate per l'imaging, A900 Ultra offre immagini nitide e bilanciate in diverse condizioni di luce. 70mai MaiColor Vivid+ Solution™ 2.0 ottimizza la qualità delle immagini con colori più naturali, un adattamento più intelligente alla scena e un ripristino più preciso dei dettagli, mentre 70mai Night Owl Vision™ 2.0 riduce rumore e riflessi per migliorare la nitidezza delle immagini notturne. Per la sorveglianza durante il parcheggio in condizioni di quasi totale oscurità, 70mai Lumi Vision regola automaticamente esposizione, guadagno e riduzione del rumore per catturare immagini nitide e a colori.

Sorveglianza avanzata durante il parcheggio e connettività da remoto

La modalità parcheggio funge da testimone silenzioso mentre l'auto è in sosta. La Protezione Parcheggio Intelligente 2.0 combina il rilevamento del movimento AI, il rilevamento delle collisioni a doppio canale con pre-registrazione e la registrazione time-lapse per monitorare ciò che accade intorno al veicolo. Con un consumo in standby di soli 5 mA, l'A900 Ultra supporta una sorveglianza prolungata, riducendo il consumo della batteria dell'auto. Per i periodi di parcheggio più lunghi, 70mai Battery Pack Mini offre alimentazione indipendente ed estende la sorveglianza fino a 30 giorni.

Quando il conducente è lontano dal veicolo, 70mai 4G Cloud+ 2.0 e il 4G Hardwire Kit compatibile consentono di accedere da remoto alla telecamera tramite l'App 70mai. La Registrazione d'emergenza avanzata con buffer cattura fino a 190 secondi prima e 30 secondi dopo un evento, caricando automaticamente le immagini sul cloud per l'accesso da remoto.

Insieme ad A900 Ultra, 70mai lancia anche A900 , rendendo la registrazione a doppio canale di alta qualità e la connettività intelligente più accessibili ai conducenti di tutti i giorni. A900 registra in Vera 4K HDR a 30 FPS con entrambe le videocamere, anteriore e posteriore, mentre Smart HDR supporta l'attivazione programmata personalizzabile della modalità HDR. L'ampia apertura f/1.55 favorisce inoltre immagini più nitide in condizioni di scarsa illuminazione, mentre 4G Cloud+ 2.0 consente di rimanere facilmente connessi alla telecamera tramite l'App 70mai. Con un insieme completo di funzionalità essenziali, A900 è una soluzione interessante per chi cerca una registrazione affidabile e funzionalità connesse a un prezzo più accessibile.

Per maggiori informazioni, visita lo Store ufficiale 70mai .

Informazioni su 70mai

70mai è un'azienda globale di elettronica intelligente per auto, specializzata in dash cam. Fondata nel 2016, ha consolidato la propria presenza globale, con prodotti venduti in oltre 100 Paesi e regioni dell'Asia-Pacifico, del Nord America e dell'Europa. In qualità di sostenitrice della sicurezza stradale, 70mai si impegna a offrire non solo strumenti, ma anche compagnia e tranquillità. Per proteggere ogni tuo viaggio, le dash cam 70mai sono progettate per diventare copiloti affidabili, attenti a ciò che accade intorno a te e pronti ad aiutarti a diventare un conducente sempre più consapevole.

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