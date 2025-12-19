circle x black
Cerca nel sito
 

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire

8º posto a livello mondiale | Wood Mackenzie pubblica la classifica mondiale dei produttori di moduli solari

19 dicembre 2025 | 15.30
LETTURA: 2 minuti

SINGAPORE, 19 dicembre 2025 /PRNewswire/ -- Di recente, la società leader mondiale di consulenza e ricerca energetica Wood Mackenzie ha pubblicato la sua classifica globale dei produttori di moduli solari per il primo semestre del 2025. ELITE Solar ha ottenuto ancora una volta una posizione in questa prestigiosa classifica mondiale, piazzandosi all'ottavo posto a livello mondiale nella prima metà del 2025, ribadendo la propria competitività a livello globale, riconosciuta da un'autorità internazionale.

La classifica mondiale dei produttori di moduli solari stilata da Wood Mackenzie è comunemente considerata uno dei sistemi di valutazione più rigorosi e trasparenti del settore. Valuta i principali produttori mondiali in base a molteplici aspetti fondamentali, tra cui l'utilizzo della capacità, la maturità tecnologica, le prestazioni ESG e di responsabilità sociale d'impresa, la salute finanziaria, la resilienza della catena di fornitura, l'integrazione verticale, le capacità di ricerca e sviluppo e l'esperienza nella produzione di moduli. Rappresenta pertanto un importante punto di riferimento seguito attentamente dall'industria fotovoltaica mondiale.

Il rapporto sottolinea che, in un contesto di concorrenza crescente nell'ambito della produzione mondiale di energia fotovoltaica, le aziende in grado di mantenere posizioni stabili in genere dimostrano forti capacità nel servire sia i mercati premium che quelli tradizionali, possiedono sistemi di distribuzione globali affidabili e dimostrano una forza operativa sostenibile a lungo termine. Il ritorno di ELITE Solar all'ottavo posto della classifica sottolinea i continui progressi dell'azienda in termini di presenza produttiva globale, qualità dei prodotti ed eccellenza operativa complessiva.

Negli ultimi anni, ELITE Solar ha costantemente ampliato la sua presenza globale nella produzione e nella catena di fornitura, creando stabilimenti di produzione integrati di wafer, celle e moduli in Vietnam, Indonesia ed Egitto. Questa flessibile rete di capacità all'estero consente all'azienda di fornire prodotti stabili e conformi ai mercati chiave in Europa, Medio Oriente e nelle Americhe. Analogamente, ELITE Solar continua ad aumentare gli investimenti in tecnologie di celle e moduli ad alta efficienza, migliorando le prestazioni e l'affidabilità dei prodotti e promuovendo attivamente iniziative ESG per rafforzare le pratiche di produzione ecologiche e la responsabilità sociale.

Guardando al futuro, ELITE Solar rimarrà fedele alla sua filosofia di sviluppo "Built on Quality. Driven by Excellence." Guidata dalle esigenze dei clienti e dalle dinamiche in continua evoluzione del mercato globale, l'azienda continua a impegnarsi per rafforzare le proprie capacità tecnologiche e le proprie prestazioni di distribuzione, perseguendo una crescita costante e a lungo termine, servendo al contempo clienti in tutto il mondo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2849448/20251218WoodMac_Ranked_8_Option3.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/8-posto-a-livello-mondiale--wood-mackenzie-pubblica-la-classifica-mondiale-dei-produttori-di-moduli-solari-302646958.html

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Ambiente Ambiente Energia Ambiente Energia Economia_E_Finanza Immediapress comunicati aziende informano press release
Vedi anche
Putin e l'ironia su Zelensky: "Un attore di talento" - Video
News to go
Milioni di italiani in partenza tra Natale e Befana
Accordo Ue sull'Ucraina nella notte, Meloni: "Soddisfatta, ha vinto il buonsenso" - Video
Ucraina, Tajani a Putin: "Nell'Ue nessun maialino, solo leader eletti" - Video
News to go
Affitti, quanto pesano in Italia: il caso Milano e la mossa Ue
News to go
Promessa di boom economico e dito puntato contro Biden, il discorso di Trump
Leone XIV al Senato, La Russa gli dona una 'campanella' - Video
News to go
Legge 104 e smart working, le novità dal 2026
Askatasuna, perquisizioni nel centro sociale di Torino: la videonews
News to go
Imprese, crescono digitale green ed energia: giù manifattura e commercio
News to go
Ue, salta lo stop ai motori termici dal 2035
News to go
Manovra in Aula al Senato il 22 dicembre


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza