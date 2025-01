A, CES 2025, Changhong presenta innovazioni di intelligenza artificiale, affermando la leadership globale nelle tecnologie intelligenti

LAS VEGAS, 9 gennaio 2025 /PRNewswire/ -- Changhong è lieta di partecipare al CES 2025 di Las Vegas, dal 7 al 10 gennaio, dove presenterà una serie di prodotti con capacità di intelligenza artificiale, tra cui smart TV, frigoriferi, condizionatori, una lavatrice-asciugatrice accoppiate e soluzioni complete per la casa intelligente. Queste innovazioni dimostrano l'impegno dell'azienda nel coniugare tecnologie all'avanguardia con funzionalità avanzate per il lifestyle, evidenziando la sua solida competenza tecnica e l'impegno a espandere la sua presenza internazionale.

Changhong presenta gli elettrodomestici intelligenti di nuova generazione

Alla fiera, i modelli TV AI di Changhong, dotati dell'innovativo Canghai Intelligent Agent, hanno attirato grande attenzione per la loro interattività avanzata, la funzionalità di ricerca di livello superiore e i servizi personalizzati. I frigoriferi AI hanno colpito i visitatori per la loro capacità di ridurre i livelli di rumore in base alla vicinanza dell'utente, nonché di mantenere una freschezza ottimale e prevenire la formazione di brina. I condizionatori dotati di controlli della temperatura e dell'umidità basati sull'intelligenza artificiale garantiscono un comfort ottimale riducendo al contempo il consumo di energia fino al 40%. La soluzione di lavatrice e asciugatrice abbinate Ozone Supreme Care di Changhong utilizza tecnologie di lavaggio e asciugatura all'avanguardia per garantire prestazioni di alto livello.

Il sistema smart home dell'azienda, personalizzato in base alle esigenze di ogni famiglia, integra servizi proattivi, efficienza energetica, sicurezza, privacy e funzionalità di intelligenza artificiale. Questa soluzione innovativa consente alle famiglie di ottenere fino al 20% di risparmio energetico annuo.

L'8 gennaio, durante un evento collaterale, il marchio di alta gamma di Changhong CHiQ si è aggiudicato il prestigioso premio "Global Smart Home Brands Top 10" conferito dall'International Data Group (IDG), consolidando ulteriormente la leadership di Changhong nel settore globale dell'elettronica di consumo.

Espansione internazionale accelerata: Changhong si afferma nel mondo degli sport invernali

Changhong ha sposato la crescente popolarità degli sport invernali e, con il suo marchio di alta gamma CHiQ, dal 2023 collabora con la Coppa del Mondo di salto con gli sci della Federazione Internazionale Sci (FIS) e con il Deutscher Skiverband e.V. (DSV). A novembre 2024, Changhong ha annunciato la sponsorizzazione della Coppa del mondo FIS di snowboard e freeski Big Air, rafforzando così l'immagine dinamica e internazionale del marchio.

A giugno 2024, il World Brand Lab ha valutato il marchio Changhong a 236,876 miliardi di yuan (circa 32,5 miliardi di USD) nella sua lista dei 500 marchi principali della Cina. A settembre Changhong si è classificata al 53° posto nella classifica dei 500 marchi principali in Asia e al 283° posto nella classifica dei 500 marchi più importanti al mondo, a dicembre.

La dirigenza di Changhong è profondamente impegnata per l'avanzamento delle sue basi tecnologiche e per il superamento costante dei confini dell'innovazione. L'azienda punta a migliorare ulteriormente l'esperienza del consumatore globale offrendo soluzioni lifestyle ancora più pratiche, comode e intelligenti.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2594487/1.jpg

