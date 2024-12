Acqua e salute del cuore: l’idratazione quotidiana come scudo naturale per aiutare la circolazione

Il Professore Alessandro Zanasi, esperto dell’osservatorio Sanpellegrino e membro della International Stockholm Water Foundation, spiega il ruolo chiave dell’acqua nella salute cardiovascolare e nella prevenzione delle patologie circolatorie

Milano, 10 dicembre 2024 –La corretta idratazione quotidiana è essenziale per mantenere il corpo in salute, ed è particolarmente importante per il buon funzionamento della circolazione sanguigna. Il sistema circolatorio ha il compito cruciale di trasportare ossigeno e nutrienti alle cellule di tutto il corpo e di rimuovere scorie e tossine, un processo complesso che richiede un equilibrio idrico costante. Bere acqua a sufficienza, quindi, è una pratica che sostiene il cuore, i vasi sanguigni e l’intero sistema vascolare.

Una buona idratazione quotidiana permette anche al sangue di mantenere una consistenza fluida e adeguata, prevenendo situazioni di ispessimento che potrebbero portare a un affaticamento del cuore e a una maggiore pressione sui vasi sanguigni. L’acqua svolge quindi un ruolo essenziale nel mantenere l’elasticità e la tonicità dei vasi, promuovendo una circolazione regolare e riducendo il rischio di patologie come ipertensione, trombosi e insufficienza venosa.

"L’idratazione influisce in modo diretto sulla viscosità del sangue e, di conseguenza, sulla facilità con cui esso può essere pompato dal cuore verso i diversi organi vitali. Un apporto idrico costante supporta il lavoro del cuore, migliorando l’efficienza cardiaca e riducendo il rischio di patologie cardiovascolari," afferma il Professore Alessandro Zanasi, esperto dell’Osservatorio Sanpellegrino e membro della International Stockholm Water Foundation."Inoltre, l’acqua facilita la dilatazione dei vasi sanguigni, riducendo così la pressione arteriosa e migliorando il flusso di ossigeno ai tessuti."

La prevenzione cardiovascolare passa anche attraverso piccoli accorgimenti quotidiani, come quello di assumere una quantità adeguata d’acqua - che corrisponde a 1,5 litri - evitando bibite zuccherate e con caffeina che possono alterare il metabolismo e l’equilibrio idrico del corpo. L’idratazione costante consente appunto al sangue di scorrere senza ostacoli, riducendo il rischio di formazione di coaguli e problemi circolatori, che possono portare a complicazioni gravi come l’ictus e l’infarto.

Sanpellegrino è l'azienda di riferimento nel campo delle bevande non alcoliche in Italia, con acque minerali, aperitivi analcolici, bibite e tè freddi.

Sanpellegrino, come principale produttore di acqua minerale, è da sempre impegnata per la valorizzazione di questo bene primario per il Pianeta e lavora con responsabilità e passione per garantire a questa risorsa un futuro di qualità. Un impegno che passa anche attraverso la promozione dell'importanza di una corretta idratazione: Sanpellegrino, infatti sostiene e diffonde i principi di benessere psico-fisico legati al corretto consumo di acqua, facendosi portavoce dell'"educazione all'idratazione" attraverso un programma che promuove il consumo quotidiano della corretta quantità di acqua, a seconda delle diverse esigenze e stili di vita.

