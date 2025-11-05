circle x black
AGCO presenterà leinnovazioni Full-Line e le tecnologie Smart Farming ad AGRITECHNICA 2025

05 novembre 2025 | 13.15
Sistemi autonomi, macchinari avanzati, il concetto di "Talking Tractor" e la piattaforma di gestione per flotte miste al centro dell'attenzione.

HANOVER, Germania, 5 novembre 2025 /PRNewswire/ -- AGCO (NYSE: AGCO), leader globale nella progettazione, produzione e distribuzione di macchinari agricoli e tecnologia agricola di precisione, tornerà ad AGRITECHNICA 2025 per esporre i suoi iconici marchi di macchine e tecnologia – Fendt®, Massey Ferguson®, PTx™ e Valtra® – alla più grande fiera agricola indoor del mondo. Centinaia di migliaia di agricoltori e concessionari potranno conoscere gli ultimi prodotti e le tecnologie innovative dei marchi leader di AGCO, insieme alle offerte di AGCO Power™ e AGCO Finance®.

"Siamo entusiasti di tornare ad AGRITECHNICA e condividere  le soluzioni più intelligenti e sostenibili dei nostri brand che continuano a mettere gli Agricoltori al Primo Posto," ha affermato Eric Hansotia, Presidente e Amministratore Delegato di AGCO. "Dalla crescita della full-line agli aggiornamenti di precisione retrofit, la nostra offerta tecnologica continua ad evolversi, aiutando gli agricoltori ad essere più produttivi, redditizi e pronti per il futuro".

AGCO presenterà il suo portafoglio differenziato, tra cui:

Visitate gli stand dei marchi AGCO nel Padiglione 20 durante AGRITECHNICA, dal 9 al 15 novembre, per scoprire come AGCO offre valore al cliente attraverso il suo portafoglio differenziato e l'innovazione "Farmer-First".

AGCO Finance, Fendt, IDEAL, Katana, Massey Ferguson, Valtra e Vario sono marchi registrati di AGCO. AGCO Power, Dyna-VT, FarmENGAGE, IDEALdrive, IDEALharvest, Outrun, PTx, PTx Trimble e RowPilot sono marchi di AGCO. Precision Planting, SymphonyVision, vConnect|Drive, vDrive e vSet sono marchi di Precision Planting, LLC.

Informazioni su AGCOAGCO (NYSE: AGCO) è un leader globale nella progettazione, produzione e distribuzione di macchinari agricoli e tecnologia agricola di precisione. AGCO offre valore agli agricoltori e ai clienti OEM attraverso il suo portafoglio di marchi differenziato che include i marchi leader Fendt®, Massey Ferguson®, PTx e Valtra®. La linea completa di attrezzature, soluzioni di agricoltura intelligente e servizi di AGCO aiuta gli agricoltori a nutrire il nostro mondo in modo sostenibile. Fondata nel 1990 e con sede a Duluth, Georgia, USA, AGCO ha registrato un fatturato netto di circa 11,7 miliardi di dollari nel 2024. Per maggiori informazioni, visitate www.agcocorp.com..

