Agire per i clienti residenziali: le 5 misure di Eurelectric per supportarli nella transizione energetica

BRUXELLES, 4 giugno 2025 /PRNewswire/ -- I fornitori europei di elettricità hanno presentato cinque misure per sostenere i clienti residenziali nel loro percorso di transizione energetica. Incentrati su una comunicazione più intelligente, la sensibilizzazione, l'efficienza energetica, strumenti intuitivi e incentivi per promuovere un consumo flessibile, questi impegni sono stati sviluppati sulla base di un sondaggio condotto per comprendere meglio le esigenze dei consumatori e rafforzare il loro coinvolgimento.

La transizione energetica richiede il coinvolgimento di tutti i consumatori – e i fornitori di elettricità si stanno attivando per garantire che nessuno venga lasciato indietro. Integrando soluzioni elettriche nella vita quotidiana, i clienti residenziali possono diventare attori attivi, con molteplici benefici. Tuttavia, questi vantaggi rimangono ancora largamente inesplorati, e Eurelectric interviene con nuove misure di supporto.

Già nel 2020, il settore elettrico si era impegnato a fornire soluzioni accessibili, trasparenti e semplici a 300 milioni di consumatori residenziali. Per adattarsi a una realtà mutata dalla pandemia di COVID-19, dalla guerra in Ucraina e dall'aumento dei costi energetici, Eurelectric ha commissionato un nuovo sondaggio che ha coinvolto oltre 2.000 consumatori in 12 paesi, insieme a un'indagine tra i fornitori e tavole rotonde. I risultati mostrano una forte consapevolezza, ma una bassa adozione: sebbene l'80% dichiari di adottare misure per ridurre le emissioni, solo il 23% ha effettivamente adottato soluzioni elettrificate.

""La crisi energetica ha portato a risparmi nel breve termine, ma non a cambiamenti sufficienti nel lungo periodo. Per accelerare l'elettrificazione, dobbiamo assicurarci che tutti i consumatori si sentano supportati, abbattendo i costi iniziali e aumentando la semplicità" ha dichiarato Kristian Ruby, Segretario Generale di Eurelectric.

In risposta, il settore elettrico si impegna a:

Un elenco completo delle proposte politiche di Eurelectric per abilitare una transizione energetica guidata dai consumatori, insieme ad esempi concreti di servizi innovativi sviluppati dai fornitori di elettricità, è disponibile a questo link.

Eurelectric rappresenta gli interessi dell'industria elettrica europea. Ci proponiamo di contribuire alla competitività del settore, fornire una rappresentanza efficace nelle questioni pubbliche e promuovere il ruolo dell'elettricità nello sviluppo della società.

