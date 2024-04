AIFA/ Collatina (Egualia): "Auguri al nuovo Presidente dell'Agenzia Italiana dei farmaci: da industria equivalenti e biosimilari collaborazione e dialogo costruttivo”

La nomina di Giovanni Nistico' è un passo essenziale per l’operatività dell’Agenzia chiamata ad affrontare le grandi sfide che attendono il settore farmaceutico

Roma, 5 maggio 2024 – “Esprimo a nome delle imprese di Egualia i migliori auguri di buon lavoro al Professor Robert Giovanni Nisticò per la nomina alla Presidenza dell’Agenzia Italiana del Farmaco, profilo di grande competenza per questo importante incarico. Si tratta di un passo essenziale per l’operatività dell’Agenzia, che aspettavamo con grande senso di urgenza per le sfide che attendono il settore farmaceutico”

Così il Presidente di Egualia, Stefano Collatina, sulla nomina del Professor Nisticó alla Presidenza di Aifa.

“Non mancherà da parte nostra la massima collaborazione e l’impegno a lavorare sulle migliori pratiche che garantiscano ai cittadini italiani l’accesso a tutte le terapie farmacologiche - prosegue Collatina. - Per questo l’auspicio principale che rivolgo al Presidente Nisticó è che si avvii al più presto un confronto sul tema della sostenibilità economico - industriale dei farmaci equivalenti e biosimilari che sono al centro delle terapie croniche per milioni di cittadini italiani".

"Senza iniziative per rafforzare la capacità delle nostre imprese di continuare a garantire farmaci accessibili, molti farmaci essenziali rischiano di scomparire a causa dell’aumento esponenziale dei costi dei fattori produttivi - spiega il presidente di Egualia - Come evidenziano recenti indagini nell’arco degli ultimi 10 anni sono scomparsi dai mercati europei il 33% degli antibiotici e il 40% dei farmaci oncologici, mentre per diverse tipologie di medicinali equivalenti il numero di aziende produttrici è sceso drasticamente nell’ordine del 30-40%, lasciando solo un fornitore o due nella maggior parte dei Paesi. Per questo - conclude - spero si apra presto una riflessione concreta sulle misure necessarie a contrastare questi fenomeni. Un sincero augurio di buon lavoro al nuovo Presidente di Aifa”.

EGUALIA (già Assogenerici) è l’organo ufficiale di rappresentanza dell’industria dei farmaci generici equivalenti, biosimilari e value added medicines in Italia. L’associazione, fondata nel 1993, rappresenta oggi più di cinquanta tra imprese multinazionali e aziende italiane dislocate su tutto il territorio nazionale, per un totale di 10mila occupati e quasi 40 siti produttivi. In ambito europeo, EGUALIA è membro di Medicines for Europe (già EGA), la voce delle industrie produttrici di farmaci generici equivalenti, biosimilari e value added medicines in Europa che rappresenta 350 siti produttivi e di ricerca con un totale di 160mila addetti.