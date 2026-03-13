circle x black
Al Congresso EAU 2026 Esaote presenta l'esclusiva tecnologia PAM per migliorare la precisione nell'imaging urologico

13 marzo 2026
La tecnologia è disponibile sul nuovo ecografo MyLab™E85 GTS Edition, che sarà presentato insieme al nuovissimo ecografo MyLab™C30 GTS presso lo stand Esaote.

LONDRA, 13 marzo 2026/PRNewswire/ -- Il Gruppo Esaote, azienda italiana leader nell'innovazione nell'imaging medicale (ecografia, risonanza magnetica dedicata e Medical IT), sta rafforzando la sua posizione di fornitore leader di soluzioni avanzate di imaging e terapia guidata per gli urologi in occasione del 41° Congresso annuale dell'Associazione Europea di Urologia (EAU), attualmente in corso a Londra (13-16 marzo 2026).

Esaote presenta la sua nuova e innovativa tecnologia dedicata all'urologia: l'esclusiva Prostate Attention Map (PAM), ora disponibile sul nuovo MyLab™E85 GTS. Esaote presenterà anche il nuovo MyLab™C30 GTS, che estende le prestazioni di elevata qualità d'immagine su un sistema portatile, consentendo di soddisfare diverse esigenze di esame.

Durante il Congresso, Esaote (Stand N16) presenterà un portfolio completo progettato per supportare la precisione della diagnosi e la guida all'intervento nella cura della prostata, con una forte attenzione a affidabilità, efficienza ed eccellenza clinica. La tecnologia PAM è al centro di questa innovazione, offrendo l'analisi automatica dei volumi mpMRI della prostata e identificando le regioni di interesse sospette, aiutando così gli urologi a migliorare l'orientamento del target e il processo decisionale.

"La tecnologia PAM è completamente integrata nel software UroFusion di Esaote", ha affermato Marta Daniel, Responsabile Prodotti e Soluzioni Cliniche per la Terapia Guidata di Esaote. "Il nostro pacchetto UroFusion è progettato per fornire una guida focale durante le biopsie prostatiche mirate. Grazie all'intelligenza artificiale, gli urologi dispongono di un flusso di lavoro fluido, con una durata simile a quella di una biopsia standard, migliorando al contempo l'affidabilità e l'accuratezza delle procedure bioptiche".

Durante il congresso, Esaote parteciperà attivamente anche a sessioni pratiche di biopsia TP e fusione RM-US, guidate da specialisti riconosciuti a livello internazionale, offrendo ai partecipanti l'opportunità di sperimentare gli ultimi progressi in materia di UroFusion.

La presenza di Esaote all'EAU 2026, con l'introduzione della tecnologia PAM e il lancio di due sistemi dedicati all'urologia, segna un'espansione significativa della linea Guided Therapy Solutions (GTS) di Esaote e sottolinea l'impegno costante dell'azienda nel fornire agli urologi soluzioni di imaging affidabili, intelligenti e clinicamente rilevanti che forniscono una qualità delle immagini avanzata, interazione intuitiva e flussi di lavoro di fusione senza interruzioni nella cura della prostata.

Il Gruppo Esaote è leader nel settore dell'imaging medicale (ecografia, risonanza magnetica e software per la gestione dei processi diagnostici). A fine 2025, il Gruppo contava 1.300 dipendenti, metà dei quali in Italia. Con stabilimenti a Genova e Firenze e unità produttive e di ricerca in Italia e nei Paesi Bassi, Esaote è presente in oltre 100 paesi in tutto il mondo. www.esaote.com

