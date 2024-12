Al Granducato di Bracciano apre Taverna Divus, un gioiello nel cuore del borgo storico ﻿

Un ambiente unico, tra passato e presente

Affacciata sulla piazza centrale, Taverna Divus regala un’atmosfera senza tempo. Gli interni evocano il fascino del Medioevo: mobili d’epoca, pareti in pietra e una nicchia segreta che custodisce un piccolo tesoro, aggiungono un’aura di mistero e autenticità. Ogni elemento è stato progettato con cura per offrire un’esperienza immersiva nella storia.

All’esterno, un accogliente dehor decorato con un albero di vero legno accoglie gli ospiti con tavoli e sedie artigianali realizzati su misura. Ogni dettaglio è pensato per trasportare i visitatori in un’atmosfera unica: calici dal design medievale, bicchieri di metallo intarsiato e posate dorate conferiscono al servizio un tocco di raffinatezza.

Un viaggio gourmet tra tradizione e innovazione

Taverna Divus è un luogo dove la tradizione incontra il gourmet. La cucina offre una selezione di prodotti d’eccezione, come speck d’anatra, prosciutto d’agnello e una ricca gamma di formaggi locali. Perfetto per un aperitivo con taglieri pregiati, un pranzo rilassante o uno spuntino veloce, il menù è una celebrazione della genuinità e dell’eccellenza.

Per iniziare la giornata con stile, la taverna propone colazioni internazionali preparate al momento e pensate per accontentare ogni gusto. La carta dei vini vanta una selezione di etichette pregiate, mentre i signature cocktail creati dai barman offrono sapori unici, perfetti per accompagnare un aperitivo al tramonto con vista castello.

Un’esperienza da vivere ogni giorno

Taverna Divus è aperta tutti i giorni dalle 7 a mezzanotte, pronta ad accompagnare le giornate dei visitatori del borgo di Bracciano. Che si tratti di una colazione, un pranzo, un aperitivo o un cocktail after dinner, ogni momento trascorso qui sarà un’esperienza indimenticabile.

Taverna Divus è il posto giusto per vivere un viaggio nel tempo, tra storia, sapori e tradizione, nel cuore pulsante di Bracciano. Maggiori informazioni e il menù sulla pagina Instagram @tavernadivus



Contatti: https://granducato.eu/it/