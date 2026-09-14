Alessandra Buzio: il rischio zero non esiste, la vera prevenzione nasce dal comportamento

Milano, 15.09.2026 – In Italia, dopo decenni di norme, corsi obbligatori, procedure, cartelli e sanzioni, gli infortuni e le morti sul lavoro continuano a ricordarci una cosa scomoda: essere in regola non significa automaticamente essere al sicuro. Per anni ci siamo concentrati soprattutto sul rischio: individuarlo, valutarlo, ridurlo, eliminarlo quando possibile. Tutto necessario, ma non sufficiente: il rischio resta dentro le macchine, nei cantieri, nelle aziende e nelle abitudini quotidiane. E la differenza la fa il comportamento delle persone che, ogni giorno, si trovano ad affrontarlo.

Esce oggi per Bruno Editore “L’ALTRO VOLTO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO. Come guidare le persone verso comportamenti che proteggono la loro vita, smettendo di inseguire solo il rischio” di Alessandra Buzio. Un libro che affronta la sicurezza sul lavoro da una prospettiva concreta: quella dei comportamenti. Non quelli dichiarati nei test finali, non quelli scritti nei verbali, ma quelli agiti davvero quando entrano in gioco fretta, abitudine, esperienza, pressione produttiva, imitazione del gruppo e quella frase assai pericolosa che abbiamo sentito almeno una volta: “Ho sempre fatto così e non mi è mai successo niente”.

“Dopo trent’anni di aule e reparti, di osservazione dei comportamenti, mi sono resa conto che il vero nodo non è soltanto sapere dove si trova il rischio, ma cosa facciamo quando lo incontriamo. Abbiamo chiesto alle persone di fare sicurezza come se fosse un adempimento. Io credo che il punto sia un altro: aiutarle a dare valore alla propria vita” afferma Alessandra Buzio, autrice del libro. “Se una regola resta un’imposizione, verrà rispettata solo quando qualcuno controlla. Se invece diventa una scelta, cambia il comportamento anche quando nessuno guarda”.

Da questa visione nasce il metodo CTRL ALT ACT, citato nel libro come strumento per portare la formazione fuori dalla logica del “corso fatto” e dentro una domanda molto più concreta: quello che abbiamo insegnato ha prodotto comportamenti capaci di proteggere la vita? È una modalità che Buzio utilizza già nei percorsi d’aula, con un riscontro positivo da parte dei partecipanti: quando la sicurezza smette di essere percepita come un obbligo imposto e diventa una scelta personale, l’attenzione cresce e il confronto cambia tono. Perché non basta chiedere “Hai capito?”. La domanda decisiva è un’altra: “Cosa farai davvero, domani, davanti a una situazione concreta?”.

“Alessandra Buzio porta in questo libro qualcosa di raro: una voce competente, diretta e non accomodante, capace di parlare di sicurezza sul lavoro senza cercare un colpevole comodo e senza rassicurare chi preferisce non guardare” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Non è un manuale tecnico: è una chiamata alla responsabilità. Porta il lettore nel punto più utile e più scomodo, quello in cui ciascuno deve chiedersi quale parte sta facendo. È esattamente il libro che serve a chi in azienda prende decisioni, guida persone o vuole creare una cultura della prevenzione che non resti sulla carta”.

“Giacomo Bruno pubblica libri di valore rivolti a chi desidera generare un cambiamento nella propria vita, esattamente come me” conclude l’autrice. “Il risultato è qualcosa di cui sono soddisfatta non solo come autrice, ma come professionista: un libro targato Bruno Editore che spero possa essere utile a tanti imprenditori e lavoratori”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/4cv3TZ5

Alessandra Buzio, classe 1969, è consulente in materia di sicurezza sul lavoro dal 1994, ma trova nella formazione la sua espressione più autentica. Dopo una preparazione di matrice ingegneristica, la curiosità la porta verso la criminologia forense, le neuroscienze, la psicologia sociale e del linguaggio. Conoscenze trasversali che porta in aula con un metodo rigoroso, concreto ma innovativo, per una formazione che incide sui comportamenti, partendo dalle persone, dai loro valori e dai contesti. Sportiva quanto basta e amante degli animali. Per info: www.linkedin.com/in/alessandra-buzio

Giacomo Bruno , nato a Roma, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore , 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 37 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.300 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale, che hanno aiutato oltre 3.000.000 italiani. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il creatore di ViviBook ™, la prima AI al mondo che crea romanzi con 1 click. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Aiuta Imprenditori e Professionisti a costruire il proprio Personal Brand per aumentare Autorevolezza, Visibilità e Fatturato scrivendo un Libro con la propria Storia Professionale. Info su: https://www.brunoeditore.it

Contatti:

Bruno Editore

info@brunoeditore.it

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale di Bruno Editore