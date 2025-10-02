Anatomage svela l'ultimo aggiornamento della piattaforma per una nuova era dello studio interattivo in 3D della medicina

SANTA CLARA, Calif., 2 ottobre 2025 /PRNewswire/ – Anatomage Inc., leader mondiale nelle tecnologie di visualizzazione medica e insegnamento, annuncia il rilascio dell'ultimo aggiornamento della sua piattaforma, che segna un passo significativo verso un nuovo livello nello studio interattivo e in 3D della medicina. Frutto di oltre 14 anni di sviluppo continuo, questa release rafforza l'impegno di Anatomage nel fornire l'anatomia digitale, le simulazioni funzionali e il training basato su procedure cliniche reali più avanzati per l'educazione medica.

Fin dalla sua introduzione, l'Anatomage Table ha avuto l'obiettivo di trasformare il modo in cui si insegna, studia e ci si applica lungo la propria formazione medica. Ogni anno vengono introdotte nuove funzionalità per garantire un apprendimento interattivo e clinicamente rilevante. Con questo nuovo aggiornamento, Anatomage offre un livello superiore di dettaglio, accuratezza, colori e rappresentazione dell'anatomia e della fisiologia umana, superando le aspettative dei più avanzati programmi accademici di medicina.

L'essenza della piattaforma Anatomage è rappresentato dalla sua esclusiva collezione di cadaveri interamente segmentati e ad alta risoluzione, ottenuti da donatori reali. Con questo aggiornamento, l'azienda introduce un sesto cadavere a corpo intero: una donna anziana deceduta per carcinoma pancreatico. Questo corpo non solo mostra l'anatomia normale, ma evidenzia anche la diffusione delle metastasi in diversi organi, offrendo un'opportunità unica per esplorare l'anatomia patologica e i suoi devastanti effetti con un livello di realismo senza precedenti.

Il processo ha richiesto oltre due anni di lavoro, iniziando con l'imaging di sezioni sequenziali del cadavere congelato, seguito dalla segmentazione e dalla modellazione 3D dei dati acquisiti. Il risultato è un dataset anatomico che non si limita a un involucro esterno, ma rappresenta una visualizzazione volumetrica dell'intero corpo umano, con la più accurata e dettagliata anatomia interna oggi disponibile.

Grazie a questo nuovo cadavere, l'Anatomage Table introduce anche la funzione esclusiva di confronto multi-cadavere che consente agli studenti di analizzare in tempo reale le differenze morfologiche tra corpi diversi. Gli utenti possono isolare la stessa struttura o regione anatomica e confrontare le variazioni tra uomo e donna, soggetti giovani e anziani, o in presenza di diverse condizioni patologiche.

Questa modalità di analisi comparativa offre agli studenti una comprensione più approfondita della variabilità anatomica, un aspetto fondamentale per la pratica clinica. La possibilità di esaminare queste strutture in maniera interattiva, da diverse angolazioni e in differenti modalità di visualizzazione, rivoluziona il modo in cui la variabilità anatomica viene insegnata e compresa.

L'aggiornamento amplia inoltre la libreria di simulazioni funzionali, combinando i corpi digitali dei cadaveri Anatomage con il movimento in tempo reale. Tra le novità più attese vi è il modello virtuale di scheletro umano, una reinterpretazione digitale di un elemento familiare presente in ogni laboratorio di anatomia. A differenza dei manichini fisici, lo scheletro virtuale consente di simulare il movimento articolare con precisione anatomica e biomeccanica, muovendo una o più articolazioni per creare posizioni complesse, registrabili e riproducibili. Si tratta della prima volta in cui strutture scheletriche umane reali vengono utilizzate per simulare il moto cinematico in un ambiente digitale interattivo.

Il nuovo aggiornamento, disponibile senza costi aggiuntivi per tutti i dispositivi Anatomage Table idonei, include inoltre:

Con questo aggiornamento, Anatomage stabilisce un nuovo standard per lo studio interattivo in 3D della medicina, fondato su accuratezza, dettaglio e anatomia umana reale. Continuando a evolvere in sintonia con le esigenze dei docenti e le necessità della formazione clinica, Anatomage conferma la propria missione di offrire contenuti educativi avanzati ed esplorare le meraviglie dell'anatomia umana come mai prima d'ora.

Informazioni su Anatomage Anatomage è leader mondiale nelle tecnologie di imaging e formazione medica, capace di trasformare l'apprendimento tradizionale attraverso un'innovazione costante. Con un ecosistema integrato di software e hardware per l'imaging medico, l'azienda fornisce contenuti di anatomia e fisiologia del più alto livello con il massimo grado di accuratezza. Anatomage è impegnata a sviluppare e perfezionare le proprie tecnologie per trasformare lo studio dell'anatomia, la formazione in campo medico, la pianificazione dei trattamenti e rivoluzionare l'educazione in campo scientifico più generale.

Media Contact: dott. Davide Giacomo Tommasi Anatomage Italy srl Phone: +39 02 35 99 05 04 Email: table.europe@anatomage.com eu.anatomage.com

Video - https://www.youtube.com/watch?v=5C8t1XExnpU

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/460414/5539376/Anatomage_Logo.jpg

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.