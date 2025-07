Anna Maria Zullo, Imprenditore Integrato: il Bestseller su come far crescere il proprio business in modo sostenibile

Milano, 29.07.2025 – Essere riconosciuti come leader consapevoli e guidare il proprio team con empatia e visione, è uno degli obiettivi principali di chi fa impresa. Troppo spesso, tuttavia, gli imprenditori si sentono schiacciati dal peso della propria vita lavorativa, con il rischio di mettere in crisi l’intera struttura aziendale. In questo contesto, il Metodo MDE viene in aiuto.

Per tutti coloro che si sentono bloccati da paure e convinzioni che frenano la crescita della propria azienda, esce oggi il libro di Anna Maria Zullo “IMPRENDITORE INTEGRATO. Un Metodo Chiaro E Semplice Per Digitalizzare La Tua Azienda Partendo Da Te Stesso, Con Il Metodo MDE (Medita, Digitalizza, Evolvi)” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autrice condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi finalizzati a creare un business capace di lavorare in armonia con la propria vita, integrando consapevolezza, innovazione e crescita sostenibile.

“Questo libro è nato dal mio personale ritorno all’equilibrio. Desidero condividerlo con chi, come me, ha scelto di non sacrificarsi più per il successo, ma di integrarlo con benessere e consapevolezza” afferma Anna Maria Zullo, autrice del libro. “Alla base del Metodo MDE c’è soprattutto un obiettivo fondamentale: diventare imprenditori integrati, dove l’equilibrio interiore guida ogni azione esteriore”.

L’autrice spiega di aver vissuto sulla propria pelle cosa significa sentirsi sopraffatti da un’impresa che non assomiglia più a sé stessi. Da qui il desiderio, attraverso questo libro, di aiutare altri imprenditori a ritrovare la propria essenza mentre fanno impresa.

“Questo manuale condivide un nuovo modo di fare impresa: più umano, strategico e sostenibile. È un percorso pratico ed emozionale pensato per gli imprenditori che desiderano digitalizzare la propria attività senza perdere di vista sé stessi” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “È l’uso consapevole della tecnologia, unito a questa integrazione tra corpo, mente e visione, che permette all’imprenditore di creare più valore e vivere la propria impresa con maggiore serenità”.

“Conosco il percorso di Giacomo Bruno fin dai suoi inizi nel mondo dei libri digitali e ho sempre ammirato la sua capacità di innovare restando costantemente etico e autentico” conclude l’autrice. “In Bruno Editore ho trovato molto più di un semplice editore: ho trovato una squadra che crede profondamente nelle persone e nella condivisione di messaggi di valore”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://bit.ly/3IccrI0

Anna Maria Zullo è una visionaria dell’evoluzione digitale consapevole. Product Manager Digitale e insegnante di yoga, accompagna imprenditori e amministratori pubblici a trasformare il proprio business partendo da sé stessi. Con il suo metodo MDE (Medita, Digitalizza, Evolvi) unisce tecnologia, intuizione e benessere per creare imprese sostenibili e umane. Vive in Toscana, dove ha costruito il suo stile di vita integrato. Il suo messaggio per te è: “Se vuoi fatturare di più, rallenta!”. Il suo mondo è su: www.imprenditoreintegrato.it

Giacomo Bruno , nato a Roma, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore , 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 35 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.100 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale, che hanno aiutato oltre 2.500.000 italiani. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Aiuta Imprenditori e Professionisti a costruire il proprio Personal Brand per aumentare Autorevolezza, Visibilità e Fatturato scrivendo un Libro con la propria Storia Professionale.

Contatti:

Immediapress

Info su: https://www.brunoeditore.it

COMUNICATO STAMPA SPONSORIZZATO: Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dal soggetto che lo emette. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.