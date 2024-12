Aperto il bando della Borsa di studio One Health Mario Paglieri – Solidal﻿

Candidature entro l’8 gennaio, sosterrà il lavoro di un ricercatore nel ruolo di data manager

Alessandria, 19 dicembre 2024 - È ufficialmente aperto il bando per l’assegnazione della borsa di studio "Mario Paglieri", che verrà attivata alla generosa donazione di 25.000 euro da parte di Paglieri, storica azienda alessandrina, a Solidal per la Ricerca. La borsa, dedicata alla memoria dell’imprenditore Mario Paglieri, sosterrà un giovane ricercatore che lavorerà all’interno del DAIRI, il Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Alessandria, diretto da Antonio Maconi. La cifra donata comprenderà sia la retribuzione del ricercatore che gli eventuali “costi vivi” relativi alla pubblicazione dei risultati conseguiti.

La borsa avrà una durata di 12 mesi per un valore complessivo di 20.000 euro: il borsista selezionato ricoprirà il ruolo didata manager, una figura cruciale per condurre ricerche di qualità, occupandosi di raccogliere, analizzare e monitorare i dati clinici relativi ai pazienti arruolati in studi scientifici seguiti dal Clinical Trial Center.

Il progetto principale a cui si dedicherà sarà lo studio pilota HERA, il cui obiettivo è quello di valutare l’efficacia di un questionario sintetico per identificare possibili correlazioni tra patologie e fattori ambientali, integrandolo nella routine clinica per migliorare le diagnosi e i trattamenti.

Requisiti e modalità di partecipazione

Per partecipare al bando che scadrà mercoledì 8 gennaio è richiesto il conseguimento della laurea in Scienze Biologiche o in Biotecnologie. Costituirà titolo preferenziale la partecipazione a un Master in ambito di ricerca clinica. Il borsista verrà selezionato quindi per titoli e conseguente colloquio.

Il bando completo è consultabile nella sezione"Lavora con noi" del sito ufficiale dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Alessandria www.ospedale.al.it. Questa iniziativa rappresenta un passo importante per il rafforzamento della ricerca scientifica e del legame tra eccellenze locali e innovazione, confermando il valore della collaborazione tra Solidal per la Ricerca e Paglieri.

PAGLIERI SpA nasce nel 1807 ad Alessandria grazie alla maestria di Lodovico Paglieri. Oggi l’Azienda è leader di mercato nella produzione di prodotti per la cura del corpo, del bucato e della casa, tutti caratterizzati da un approfondito studio e sviluppo del profumo. Con i suoi oltre 200 anni di storia è simbolo d’imprenditorialità italiana in oltre 50 Paesi nel mondo. Creatrice del brand Felce Azzurra, ha continuato il suo percorso sviluppando nuovi marchi per esigenze specifiche. Nel ramo personal care, Paglieri è proprietaria dei marchi Felce Azzurra Bio, - una gamma per chi è particolarmente attento all’ambiente, Cléo – una linea appositamente concepita per la cura quotidiana del corpo femminile, Labrosan – burri di cacao per la cura delle labbra e SapoNello – la linea che si prende cura della pelle delicata dei più piccoli. Nel ramo home & fabric care Felce Azzurra il Bianco e Mon Amour – ammorbidenti, detersivi e additivi per un bucato protetto e profumato e Aria di Casa, una linea completa di profumatori per ogni stanza della casa. Oltre ai brand di proprietà, il Gruppo Paglieri fonda nel 2001 Selectiva Spa, che per prima porta il concetto del gourmand in profumeria declinato in bagni, creme corpo e profumi con i marchi Aquolina e Pink Sugar.

