Appian domina la classifica nel report Gartner® Critical Capabilities™ 2026 sulle tecnologie di orchestrazione e automazione aziendale, per i casi d'uso relativi all'automazione deterministica dei flussi di lavoro e al consolidamento delle piattaforme

Appian è stata inoltre nominata leader nel rapporto Gartner® Magic Quadrant™ per le tecnologie di orchestrazione e automazione aziendale (BOAT)

MILANO, 23 settembre 2026 /PRNewswire/ -- Appian (Nasdaq: APPN) ha annunciato oggi di essersi classificata al primo posto per i casi d'uso relativi all'automazione deterministica dei flussi di lavoro e al consolidamento delle piattaforme nel report Gartner Critical Capabilities™ 2026 sulle tecnologie di orchestrazione e automazione aziendale (BOAT).

Inoltre, Appian è stata nuovamente riconosciuta come leader nel rapporto Gartner Magic Quadrant™ 2026 per le tecnologie di orchestrazione e automazione aziendale (BOAT), grazie alla completezza della sua visione e alla sua capacità di esecuzione.

Il mercato BOAT sta registrando un'enorme crescita, trainato dall'evoluzione delle esigenze di automazione, man mano che le organizzazioni passano dall'automazione delle attività all'automazione agentica e affrontano la crescente proliferazione di agenti AI all'interno dell'azienda.

Gartner ha valutato 20 player in relazione a cinque casi d'uso comuni per il BOAT. Tra le aziende riconosciute come Leader, Appian è stata l'unica a classificarsi ai primi tre posti in tutti e cinque i casi d'uso, oltre ad aver ottenuto il punteggio più alto per le «Capacità critiche relative alle operazioni e alla governance della piattaforma».

Appian consente alle organizzazioni di orchestrare operazioni complesse avvalendosi di AI, sistemi e persone. La Piattaforma Appian unifica le funzionalità BOAT fondamentali, tra cui l'orchestrazione dei processi, i dati, gli agenti IA, l'automazione robotica dei processi (RPA), le regole, l'elaborazione intelligente dei documenti (IDP) e lo sviluppo di applicazioni low-code assistito dall'IA.

Le grandi imprese e le amministrazioni pubbliche utilizzano Appian per automatizzare i propri processi aziendali più importanti.

"Sulla Piattaforma Appian stiamo automatizzando il lavoro manuale, coordinando i processi e riducendo i complessi cicli operativi da settimane a pochi minuti. L'IA generativa di Appian ci offre l'opportunità di continuare a realizzare i nostri piani strategici. Maggiore è il nostro impegno nell'innovazione, migliori saranno gli strumenti che potremo fornire ai responsabili delle nostre polizze e più rapidamente questi potranno soddisfare le esigenze dei propri pazienti", ha commentato Sheila Evans, Chief Product and Solutions Officer, MagMutual.

Le principali funzionalità della piattaforma Appian valutate nei report includono:

In qualità di fornitore apprezzato di software aziendale nei settori dei processi, dei dati e dell'AI, con oltre 25 anni di successi con i clienti alle spalle, crediamo che la Piattaforma Appian offra resilienza e scalabilità di livello aziendale.

«L'AI deve operare con totale affidabilità quando gestisce processi operativi ad alto rischio», ha affermato Sanat Joshi, Executive Vice President of Product di Appian. «Integrando gli agenti di AI direttamente all'interno di modelli di processo strutturati e deterministici, Appian fornisce all'Intelligenza artificiale obiettivi precisi, un contesto ben definito e linee guida per eseguire in sicurezza attività complesse. Questo riconoscimento come Leader da parte di Gartner conferma la nostra visione di un'AI aziendale seria, basata sui processi».

Per saperne di più sulla posizione di Appian come Leader nell'orchestrazione e nell'automazione, scarica una copia gratuita del rapporto Gartner al link appian.com/boat-report

Gartner, Inc. 2026 Magic Quadrant™ for Business Orchestration and Automation Technologies (BOAT). Saikat Ray, Art Villa, Tushar Srivastava, Sachin Joshi, Adam Briggs, Mike Warren. 15 Settembre 2026.

Gartner, Inc. 2026 Critical Capabilities for Business Orchestration and Automation Technologies (BOAT). Saikat Ray, Art Villa, Tushar Srivastava, Sachin Joshi, Adam Briggs, Mike Warren. 15 Settembre 2026.

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Appian

Appian offre soluzioni di automazione basate sull'IA per i processi cruciali di grandi aziende in tutto il mondo. Sulla Piattaforma Appian, i clienti realizzano processi basati sull'IA che accelerano il lavoro, riducono i costi e gestiscono i rischi. La nostra Piattaforma è riconosciuta per la sua potenza, affidabilità e scalabilità uniche. Da oltre 25 anni ci occupiamo di automazione dei processi e conosciamo le operazioni aziendali come nessun altro. Per maggiori informazioni, visita appian.it. [Nasdaq: APPN] Segui Appian: LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook, and X.

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