Appian nominata Leader nel Digital Process Automation Software Report da una società di ricerca indipendente

MILANO, 15 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- Appian (NASDAQ: APPN), piattaforma leader nell'automazione dei processi potenziata dall'IA, è stata nominata Leader nel report The Forrester Wave™: Digital Process Automation Software Q3 2025.

Secondo il report, Appian è la soluzione più adatta per le aziende che puntano a implementazioni complesse e su larga scala per l'automazione dei processi digitali. "I clienti apprezzano gli strumenti di prototipazione rapida e di sviluppo flessibile dell'interfaccia utente di Appian, che semplificano gli interventi sulle applicazioni, oltre alle funzionalità di data fabric e orchestrazione per risolvere le sfide di integrazione, come l'estrazione dei dati da SAP".

Appian ha ottenuto riconoscimenti anche per il suo data fabric che unifica i dati per l'IA, le sue capacità di process intelligence che garantiscono un'eccellente governance e la sua "roadmap superiore" per migliorare l'integrazione dell'IA, la scalabilità e la produttività degli sviluppatori.

Inoltre, il report evidenzia che "gli agenti di IA guideranno la prossima ondata di innovazione DPA (Digital Process Automation)". Per le aziende che valutano i fornitori di DPA ciò significa cercare quelli che "integrano questi nuovi agenti con i punti di forza della DPA esistenti" piuttosto che limitarsi a dimostrare le capacità di creazione di agenti.

"Grazie a decenni di esperienza nella gestione di processi complessi, Appian offre una piattaforma leader per l'automazione dei processi digitali", ha commentato Sanat Joshi, Executive Vice President, Product & Solutions di Appian. "Appian contribuisce a modernizzare i processi e i sistemi mission-critical con una soluzione che combina processi, dati e AI".

Per il report completo: https://ap.pn/4nXlNqj.

Forrester non promuove alcuna azienda, prodotto, marchio o servizio incluso nelle sue pubblicazioni di ricerca e non consiglia a nessuno di scegliere i prodotti o i servizi di alcuna azienda o marchio sulla base delle valutazioni incluse in tali pubblicazioni. Le informazioni si basano sulle migliori risorse disponibili. Le opinioni riflettono il giudizio al momento della pubblicazione e sono soggette a modifiche. Per ulteriori informazioni, leggere la sezione dedicata all'obiettività di Forrester qui.

Appian

Appian è The Process Company. Forniamo una piattaforma software che aiuta le organizzazioni a gestire processi migliori per ridurre i costi, migliorare l'esperienza dei clienti e ottenere un vantaggio strategico. Con un forte impegno verso il successo dei nostri clienti, supportiamo molte delle più grandi aziende a livello globale in diversi settori. Per ulteriori informazioni visita il sito appian.it. [Nasdaq: APPN]

