ArcDesire, pseudonimo di Rita Vassallo, Restyling In Palette - Riflessi Di Te: il Bestseller su come trasformare gli spazi domestici nella casa dei propri sogni

Milano, 29.04.2025 – La casa è da sempre il luogo più amato dagli italiani. Eppure, a quanti di noi capita di entrare al suo interno e di avere come la sensazione che quegli spazi non riflettano la nostra vera essenza? Questo accade quando viviamo in un luogo che semplicemente non sentiamo nostro. Fortunatamente il metodo ColorHue ci viene in aiuto.

Per tutti coloro che desiderano trasformare la propria casa in un riflesso autentico di sé stessi ma non sanno come fare, esce oggi il libro di ArcDesire, pseudonimo di Rita Vassallo“RESTYLING IN PALETTE – RIFLESSI DI TE. Strategie Per Trasformare Emozioni In Spazi” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autrice condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per trasformare la propria abitazione in un luogo accogliente senza grandi spese, attraverso un viaggio nelle proprie emozioni.

“Il mio libro è una guida per far in modo che la vostra casa rispecchi la nostra vera essenza” afferma ArcDesire, autrice del libro. “Un viaggio emozionale che aiuta il lettore a guardarsi dentro, a scoprire cosa desidera veramente e a comprendere che il restyling può essere un’esperienza profonda, che va ben oltre la semplice estetica”.

Come afferma la stessa autrice, la ristrutturazione di una casa è come un viaggio attraverso uno specchio, dove ci si guarda dentro per ritrovare ciò che conta veramente. Questa è la dimostrazione che la casa è molto più di un luogo: è il riflesso della parte più intima di noi.

“ArcDesire ha scritto questo libro per condividere la propria visione di casa, inteso come un luogo dove affiorano le emozioni più belle e più intime di noi” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Ecco quindi che questo manoscritto si trasforma in un invito a riscoprire il valore di abitare in un luogo che ci rispecchia profondamente, un luogo che nutre il cuore tanto quanto l’anima”.

“Ho scelto di affidarmi a Bruno Editore perché ho sempre ammirato il suo approccio autentico e il modo in cui il suo team valorizza le storie che parlano al cuore” conclude l’autrice. “La passione di Giacomo Bruno e il suo approccio dinamico al mondo editoriale mi hanno convinta che fosse il partner giusto per pubblicare questo libro e portarlo al grande pubblico”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/43IXplJ

L’Arch. Rita Vassallo, conosciuta come ArcDesire, nasce a Napoli nel 1975 e si laurea nel 2004 presso l’Università Federico II. Libera professionista, avvia la carriera specializzandosi nel restyling di locali d’intrattenimento. Dal 2010, approfondisce il design emozionale con un Master in Sensorial Surface Design e uno sulla Psicologia del Colore nel Design, unendo tecnica e introspezione per creare spazi autentici. Con oltre 20 anni di esperienza, ArcDesire trasforma gli ambienti in riflessi di emozioni e desideri, distinguendosi come “architetto dei desideri.” Dal 2019 offre consulenze in presenza e online, ponendo il cliente al centro del processo creativo. Per Rita, ogni progetto è un figlio, frutto di una passione che rende ogni spazio unico e personale. Per info: www.arcdesire.com

Giacomo Bruno , nato a Roma, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore , 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 34 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.100 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale, che hanno aiutato oltre 2.500.000 italiani. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Aiuta Imprenditori e Professionisti a costruire Autorevolezza, Visibilità e Fatturato scrivendo un Libro con la propria Storia Professionale. Info su: https://www.brunoeditore.it

Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall'ente che lo emette. L'Adnkronos e Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi