Aria29 firma i serramenti di Treviso Tiramisù: metallo di pregio per la nuova casa della cultura gastronomica veneta

“Siamo artigiani, crediamo nel fatto a mano e nella bellezza”. È con queste parole che Paolo Paoletti, co-founder di Aria29, un’eccellenza nella lavorazione di serramenti e infissi di pregio, presenta il progetto Treviso Tiramisù. La nuova casa del gusto e della tradizione inaugurata lo scorso settembre dall’imprenditrice Elisa Menuzzo nella splendida palazzina di vicolo Barberia, in centro storico a Treviso.

Treviso, 30 luglio 2024 - Con quarant’anni di esperienza nel settore, Aria29 nasce a Follina, in Veneto, nel 2019, orientandosi verso il mercato dei serramenti di lusso in Italia e all’estero. Specializzata in soluzioni per ambiti residenziali e hospitality, Aria29 è un laboratorio che unisce artigianalità e design. Realizza serramenti in ottone e altri materiali pregiati, offrendo finiture uniche e sviluppate all’interno dell’azienda, tutte lavorate a mano. Sinonimo di innovazione, leggerezza e tradizione, l’azienda rappresenta la raffinatezza del Made in Italy, esprimendo in ogni prodotto un connubio unico di forma, materia, passione e saper fare.

Il fatto a mano e la tradizione sono i comuni denominatori di Aria29 e Treviso Tiramisù. Un progetto mosso da un ambizioso obiettivo: diventare best in class nella produzione di tiramisù e aprire una sede in centro città, proponendo dolci e ricette salate della cucina regionale. Oggi, Treviso Tiramisù offre il migliore tiramisù della tradizione in oltre 20 gusti, inclusa una variante senza glutine, in formati che vanno dalle monoporzioni alle torte di diverse grammature. I processi di produzione sono stringenti e gli ingredienti sono selezionati da fornitori locali certificati per la qualità.

Il progetto architettonico e degli interni è stato curato da Paolo Lucchetta+Retail Design con Gianluca Trovò e Miyako Noda, che hanno colto l’idea originale della proprietà. “Treviso Tiramisù doveva diventare un luogo che avvicinasse le persone, che fosse inclusivo, per farle sentire a casa”, spiega l’imprenditrice Elisa Menuzzo. “L’intenzione era accogliere i nostri clienti in un ambiente fresco e piacevole, dove chiunque potesse sentirsi a suo agio. Perché la bellezza va condivisa e può essere accessibile a tutti. Come il tiramisù.”

Abituati a lavorare sulla relazione tra location e territorio, i professionisti hanno tradotto questa visione progettuale innanzitutto valorizzando la palazzina rinascimentale, un vero e proprio bene culturale dove è passata la storia della città, lasciandone diverse tracce: un lotto gotico, gli affreschi rinascimentali, la scala ottocentesca, la tripartizione tipologica in pianta dei palazzi e delle palazzine veneziane e venete, il pauperismo materico. Tutti aspetti con i quali dialogano gli elementi tecnologici e contemporanei a partire dai serramenti ad alta prestazione di Aria29, l’illuminotecnica integrata nell’architettura storica, gli arredi accuratamente disposti a valorizzare la sua fruizione in cinque livelli dove si alternano armoniosamente spazi di degustazione, di apprendimento e di conversazione.

Per valorizzare l’esperienza culinaria e architettonica la scelta di infissi e serramenti ha ricoperto un ruolo cruciale. Sono elementi tecnici e di design che assicurano la protezione dall’irraggiamento, influenzando aspetti termotecnici e acustici, ma anche il rapporto tra interno ed esterno, insieme al modo in cui le persone interagiscono con lo spazio e le eccellenze che questo custodisce. Le finestre realizzate per la palazzina Barberia offrono un osservatorio privilegiato sul paesaggio cittadino. Senza tende e a lastra unica, gli infissi inquadrano con vetri fotosensibili straordinarie immagini del paesaggio urbano e della città storica, delle luci pomeridiane e del tramonto, offrendo grandi suggestioni ai clienti e ai visitatori.

Venendo alle specifiche del progetto, Aria29 ha realizzato su misura diverse tipologie di infissi e serramenti ad anta unica, con apertura ad antaribalta. Il triplo vetro extrachiaro ha selettività e luminosità dimmerabili on demand. L’ottone massiccio, scelto nella finitura naturale senza bruniture o vernici, dialoga perfettamente con il design del fermavetro a scuretto e viti ad incasso. Oltre all’ampio lucernario orbitale motorizzato che svetta sopra il vano scala e alla grande vetrata di quindici metri in facciata, Aria29 ha progettato la piccola finestra scorrevole, soprannominata "cake away”: una soluzione fondamentale per soddisfare le voglie di dolcezza di chi passa da quelle parti. Inoltre, l’azienda ha creato per questo progetto maniglie realizzate a disegno e finiture superficiali custom, valorizzando i tre fori del piano terra sul vicolo Barberia con spettacolari portali in ottone.

Ricerca, servizio su misura, qualità artigianale e delle materie prime. Sono questi gli ingredienti fondamentali che hanno contraddistinto la collaborazione tra Aria29, i progettisti e la proprietà e così la realizzazione di Treviso Tiramisù. Ora la città ha una nuova casa dedicata al suo dolce più rinomato, che celebra anche il valore di tutte le maestranze di questo territorio unico per dedizione, estro e capacità.

Aria29

Via Carniei, 21 - Follina (TV)

aria29.com

info@aria29.com