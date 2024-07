Arianna Burzoni: “Una festa per celebrare i primi 50 anni della grande famiglia della Bft Burzoni”

L’azienda, fondata nel 1974, ha tagliato il traguardo del mezzo secolo di attività riunendo tutti i collaboratori e i clienti

Piacenza,15/07/2024 Una grande festa nel giardino di casa per festeggiare con tutti i collaboratori e i clienti i primi 50 anni della Bft Burzoni, azienda piacentina leader nella fornitura di utensili metalmeccanici ad asportazione truciolo. Arianna Burzoni, direttore generale della società,prosegue la tradizione ideata dal padre Alberto di aprire le porte dell’abitazione di famiglia per celebrare i compleanni più importanti dell’azienda, coinvolgendo tutti coloro che nel tempo ne hanno fatto parte.

“I 50 anni sono un traguardo importantissimo per la Bft Burzoni, fondata nel 1974 da Alberto Burzoni, mio padre, nella cantina di casa. Da quel momento l’azienda è cresciuto passo dopo passo, fino ad arrivare alla realtà di oggi” racconta la manager, che ricorda il papà, comparso nel 2023: “È come se fosse qui con noi. Ci ha trasmesso quella che mi piace definire la ‘filosofia burzoniana’, la filosofia del fare, del credere sempre in se stessi e di non mollare mai”.

Una cultura del lavoro capace di conquistare tutti i collaboratori, che non esitano ad impegnarsi per raggiungere risultati sempre migliori nelle attività di ogni giorno. “Mi occupo della progettazione degli utensili speciali - spiega il direttore tecnico Pierluigi Pozzi, in Bft Burzoni da 22 anni - È gratificante proporre soluzioni ai clienti e diventare partner gli uni degli altri. Del resto il nostro obiettivo è proprio questo: assisterli e supportarli nelle attività quotidiane”.

L’intento della serata - animata dalle esibizioni del comico Paolo Migone, dei ballerini Triana Botaya e Riccardo Bruttomesso della compagnia Étoile Ballet Theatre dei direttori artistici Ines Albertini e Walter Angelini e della cantante e modella sudafricana Nicole Magolie, accompagnata dalla sua band The Diamonds- è proprio ritrovarsi e festeggiare tutti insieme, come una grande famiglia allargata, il primo mezzo secolo dell’impresa. Un traguardo che sarebbe stato impossibile da raggiungere senza aver creato nel tempo rapporti di stima reciproca e condivisione con i propri collaboratori e con i partner.

“Siamo cresciuti tanto anche grazie ai nostri clienti, che riponendo grandi aspettative nei nostri confronti ci portano ad alzare sempre di più l’asticella della qualità del servizio e dei prodotti” aggiunge il direttore commerciale Gian Luca Andrina, entrato in Bft Burzoni 33 anni fa - Il miglior biglietto da visita sono tutti coloro che stanno invecchiando all’interno dell’azienda. Se un addetto resta all’interno di una società per decenni significa che ne condivide i valori. Si tratta di un grande patrimonio, che abbiamo la responsabilità di non disperdere ma di tramandare ai più giovani”.

Contatti: https://www.bftburzoni.com/